        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Rize'de "Eğitim Forumu" düzenlendi

        Rize'de Valilik, Türk Eğitim Derneği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce "Eğitimde ilham, vizyon, motivasyon ve strateji" temasıyla organize edilen "Eğitim Forumu" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 15:32 Güncelleme: 30.09.2025 - 15:45
        Rize'de "Eğitim Forumu" düzenlendi
        Rize'de Valilik, Türk Eğitim Derneği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce "Eğitimde ilham, vizyon, motivasyon ve strateji" temasıyla organize edilen "Eğitim Forumu" gerçekleştirildi.

        Vali İhsan Selim Baydaş, kentteki bir otelde düzenlenen programda, eğitimin gündemlerinde her zaman birinci sırasında olduğunu söyledi.

        Lise düzeyinde mesleki teknik eğitimin ön plana çıkarılması gerektiğini belirten Baydaş, dijital bağımlılığa da dikkati çekti.

        Baydaş, sporun da eğitimin bir parçası olduğunu dile getirerek sporun, ilk kademeden üniversiteye kadar eğitimle iç içe yürüyebilecek bir hale gelmesi gerektiğini kaydetti.

        - "Bir evladımız bu ülkenin kaderini değiştirebilir"

        Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu Üyesi ve Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu da 21. yüzyılda savaşların silahlarla değil, beyinlerle yapıldığını ifade etti.

        Nitelikli insan gücünün önemli olduğunu anlatan Pehlivanoğlu, "Bugün savunma sanayimizle gurur duyuyoruz. İnsansız hava araçlarıyla gurur duyuyoruz ama bugün yapmamız gereken şey aslında en büyük savunma gücünün nitelikli bir gençlik olduğunu unutmamamız gerekir." diye konuştu.

        Pehlivanoğlu, öğretmenlere de tavsiyelerde bulunarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Bir evladımız bu ülkenin kaderini değiştirebilir. İşte o çocuğumuzun kaderini değiştirecek olan sadece sizlersiniz. Kendinizi geliştirmeyi unutmayın. İşiniz kolay değil. Önce kendinize güvenin. Sakın unutmayın. Bütün sıkıntılara rağmen sizin yetiştireceğiniz bir evlat, bu ülkeyi dünyada lider yapabilir."

        Psikolog Prof. Dr. Acar Baltaş da programda "İz Bırakan Öğretmen Olmak" konulu sunum gerçekleştirdi.

        Katılımcıların sunumlarıyla devam eden programa, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, AK Parti Rize Milletvekili Harun Mertoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cihad Demirli, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, İl Jandarma Komutanı Albay Adnan Çelebi, İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe ile çok sayıda ilgili katıldı.

