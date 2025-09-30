Rize'de "Eğitim Forumu" düzenlendi

Rize'de Valilik, Türk Eğitim Derneği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce "Eğitimde ilham, vizyon, motivasyon ve strateji" temasıyla organize edilen "Eğitim Forumu" gerçekleştirildi.

Vali İhsan Selim Baydaş, kentteki bir otelde düzenlenen programda, eğitimin gündemlerinde her zaman birinci sırasında olduğunu söyledi.

Lise düzeyinde mesleki teknik eğitimin ön plana çıkarılması gerektiğini belirten Baydaş, dijital bağımlılığa da dikkati çekti.

Baydaş, sporun da eğitimin bir parçası olduğunu dile getirerek sporun, ilk kademeden üniversiteye kadar eğitimle iç içe yürüyebilecek bir hale gelmesi gerektiğini kaydetti.

- "Bir evladımız bu ülkenin kaderini değiştirebilir"

Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu Üyesi ve Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu da 21. yüzyılda savaşların silahlarla değil, beyinlerle yapıldığını ifade etti.

Nitelikli insan gücünün önemli olduğunu anlatan Pehlivanoğlu, "Bugün savunma sanayimizle gurur duyuyoruz. İnsansız hava araçlarıyla gurur duyuyoruz ama bugün yapmamız gereken şey aslında en büyük savunma gücünün nitelikli bir gençlik olduğunu unutmamamız gerekir." diye konuştu.