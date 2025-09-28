Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Çaykur Rizespor-Kasımpaşa maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa'ya 2-1 yenilen Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İlhan Palut, maçı çevirmek için uğraştıklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2025 - 19:59 Güncelleme: 28.09.2025 - 20:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çaykur Rizespor-Kasımpaşa maçının ardından
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa'ya 2-1 yenilen Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İlhan Palut, maçı çevirmek için uğraştıklarını söyledi.

        Palut, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk yarı hem Çaykur Rizespor'un hem de Kasımpaşa'nın kötü olduğunu belirterek, "Kendi hatamızdan bir gol yedik. İkinci yarı biz iyiydik, Kasımpaşa yine kötü. Maçı çevirmek için uğraştık. Yine kötü bir golle maçı kaybettik. Kasımpaşa'yı tebrik ediyorum." dedi.

        Kasımpaşa Teknik Direktörü Şota Arveladze, stresli maçlar oynadıklarını aktararak, "Son dakikada kazandığımız galibiyet her zaman çok tatlıdır. İlk yarı çok değişik bir oyun oynadık. Rakip takım için de aynısını söyleyebilirim." diye konuştu.

        İlk devre daha iyi oynadıklarını ifade eden Arveladze, şunları kaydetti:

        "İkinci yarı kötü başladık. Topu çabuk rakibe verdik, çok uzun top oynadık. İkinci yarı hiç top alamadık. Bunun sonucunda yavaş yavaş baskı yedik. O baskıyla da ceza sahamızda karambol oldu, topa vuramadık, gol oldu. Oyunda kalmak kolay iş değil. Rakip takım moral buluyor, pozisyonlara giriyor. Yine Kasımpaşa bence bu son 20 dakika golden sonra iyi durdu, iyi kaldı. Son dakikalarda bulduğumuz golün çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çok değerli bir deplasman galibiyeti. takımı ve camiayı tebrik ediyorum."

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sağlık Bakanlığı'na 18 bin personel alınacak
        Sağlık Bakanlığı'na 18 bin personel alınacak
        Manisa'da kaza: 5 ölü, 6 yaralı
        Manisa'da kaza: 5 ölü, 6 yaralı
        Trump: Herkes anlaşmayı yapmak istiyor
        Trump: Herkes anlaşmayı yapmak istiyor
        F.Bahçe Kadıköy'de kazandı!
        F.Bahçe Kadıköy'de kazandı!
        MİT'ten Suriye'de DEAŞ operasyonu
        MİT'ten Suriye'de DEAŞ operasyonu
        Tedesco'dan Gökhan Gönül açıklaması!
        Tedesco'dan Gökhan Gönül açıklaması!
        Keresteyle dövülerek öldürüldü
        Keresteyle dövülerek öldürüldü
        Talisca'ya önce tepki sonra destek!
        Talisca'ya önce tepki sonra destek!
        Meteoroloji'den Marmara uyarıları!
        Meteoroloji'den Marmara uyarıları!
        Dilara, yüksek sesle müzik kavgasında öldürüldü!
        Dilara, yüksek sesle müzik kavgasında öldürüldü!
        Kütahya Simav'da 5,4 büyüklüğünde deprem!
        Kütahya Simav'da 5,4 büyüklüğünde deprem!
        "Bu şartlar altında sağlıklı lig oynanması mümkün değil!"
        "Bu şartlar altında sağlıklı lig oynanması mümkün değil!"
        Ortaya çıktı
        Ortaya çıktı
        Milei halkın tepkisinden çekindi, Netanyahu'yu geri çevirdi
        Milei halkın tepkisinden çekindi, Netanyahu'yu geri çevirdi
        İsrail istihbaratının çöküş hikayesi
        İsrail istihbaratının çöküş hikayesi
        Arda'nın derbideki performansı İspanya'da gündem oldu!
        Arda'nın derbideki performansı İspanya'da gündem oldu!
        Dünyanın dibini gördü
        Dünyanın dibini gördü
        Perde arkasını anlattı
        Perde arkasını anlattı
        Her gün sağlıklı görmek için bu alışkanlıkları edinin
        Her gün sağlıklı görmek için bu alışkanlıkları edinin
        Kızının ifadesi ortaya çıktı
        Kızının ifadesi ortaya çıktı

        Benzer Haberler

        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Çaykur Rizespor - Kasımpaşa: 1-2
        Çaykur Rizespor - Kasımpaşa: 1-2
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Rize'de düzenlenen "Kaçkar by UTMB"nin ödül töreni yapıldı
        Rize'de düzenlenen "Kaçkar by UTMB"nin ödül töreni yapıldı
        Hentbol: Ardventure Erkekler Süper Ligi
        Hentbol: Ardventure Erkekler Süper Ligi
        Rize'de "Kaçkar by UTMB" yarışları tamamlandı
        Rize'de "Kaçkar by UTMB" yarışları tamamlandı