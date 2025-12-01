Rize'de yüksekten düşen üniversite öğrencisi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisi Z.U, konakladığı yurdun 5. katından henüz belirlenemeyen bir nedenle zemine düştü.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.