Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe'ye 5-2 yenilen Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İlhan Palut, takımından çok büyük bir şikayeti olmadığını belirterek, "Skordan dolayı çok üzgünüm." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2025 - 23:45 Güncelleme: 23.11.2025 - 23:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçının ardından
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe'ye 5-2 yenilen Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İlhan Palut, takımından çok büyük bir şikayeti olmadığını belirterek, "Skordan dolayı çok üzgünüm." dedi.

        Palut, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında, maça iyi hazırlandıklarını söyledi.

        Maç öncesi hissiyatlarının bu yönde olduğunu belirten Palut, "Fenerbahçe'yi önde karşılayarak başlamayı hedeflemiştik. İlk planımız en az ilk 15 dakika özellikle kompakt savunmayla yardımlaşarak, alanları kapatarak, Fenerbahçe'nin pozisyon bulmasını engelleme yoluna gitmekti." diye konuştu.

        Palut, ofansif anlamda da hazırlıklı olduklarını vurgulayarak, "Fenerbahçe'nin özellikle Kerem ile yaptığı kanat baskılarını paslarla geçip, 3. bölgeye gitmek, hem de ikinci planda kompakt durduğumuz anlardaki kazanacağımız toplarla Fenerbahçe kalesine baskınlar düzenlemek. Maç öncesi planımız özetle buydu." ifadelerini kullandı.

        Fenerbahçe'nin ilk yarıda topa hakim olduğu anlar olduğuna işaret eden Palut, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "İlk 55 dakika planımızın dışında sahada hiçbir şey olmadı. Bir Fred'in şutu vardı, çok tehlikeliydi. Onun dışında da güvenli bir oyun oynuyorduk ama tek sıkıntımız 2-0'dan sonra bir anda oyunun basit kısmını unutup, kolay top kayıpları yapmaya, pas vereceğimiz zaman en iyisini aramaya, yani futbolun açıkçası ciddiyetinden birazcık daha geri gitmeye başladı. "

        Palut, ikinci yarıya da takımının iyi başladığını aktararak, "Üçüncü golü bulabilirdik. Maalesef 55-65 dakika arasını hepimiz seyrettik. 10 dakikada 3 gol yedik. Üstüne ikinci golden sonra arada bir kırmızı kart gördük ve her şeyin bizim için iyi gittiği maç 10 dakika içerisinde tersine döndü. Kırmızı karttan sonra 5-3-1 oynamayı düşünüyordum. Oyuna Alikulov girecekken Fenerbahçe üçüncü golü attı. Bu sefer 3-4-2 sistemini oynamaya başladık. Bir kişi eksikle, iki forvet dizilişine döndük. Aslında bu üçüncü golle dördüncü gol arasında oyunu biraz dengeledi. Tabii ki 10 kişiyle bu çok riskli bir diziliş ve iki tane daha kötü gol yedik. Maçı kaybettik." diye konuştu.

        Oyuncuların mücadelesinden memnun olduğuna dikkati çeken Palut, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Daha iyisini kesinlikle yapabilirdik. 2-0 dan sonra daha çok topun değerini bilebilirdik. Belki maçı bitirecek cezayı kesebilirdik ama 10 dakikada maç başka bir yere gitti. Üzgünüz. Oyuncularımın mücadelesi için en çok üzgünüm. İyi tarafına bakmaya çalışacağız. 55 dakika oynadığımız oyundan veriler alıp 10 dakika da nasıl dağıldığını da öz eleştirisini de kendi içimizde yapacağız. Genel manada takımımdan çok büyük bir şikayetim yok. Skordan dolayı çok üzgünüm. Fenerbahçe'yi tebrik ederim."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD'nin hazırladığı 'barış planı' Cenevre'de görüşülüyor
        ABD'nin hazırladığı 'barış planı' Cenevre'de görüşülüyor
        Fenerbahçe, Rize deplasmanında gümbür gümbür!
        Fenerbahçe, Rize deplasmanında gümbür gümbür!
        Domenico Tedesco: Aklım o maçta
        Domenico Tedesco: Aklım o maçta
        Avukattan çifte cinayet! Otel sahibi baba ile oğlunu öldürdü!
        Avukattan çifte cinayet! Otel sahibi baba ile oğlunu öldürdü!
        Çin'den Janponya'ya: Kırmızı çizgiyi aştı
        Çin'den Janponya'ya: Kırmızı çizgiyi aştı
        Trump: Ukrayna, ABD'nin çabaları için hiçbir minnet duymadı
        Trump: Ukrayna, ABD'nin çabaları için hiçbir minnet duymadı
        Sergen Yalçın'dan oyuncularına sitem!
        Sergen Yalçın'dan oyuncularına sitem!
        Sıcaklıklar düşüyor! İstanbul'a çok az da olsa yağmur geliyor!
        Sıcaklıklar düşüyor! İstanbul'a çok az da olsa yağmur geliyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G20 temasları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G20 temasları
        Dolmabahçe'de kazanan çıkmadı!
        Dolmabahçe'de kazanan çıkmadı!
        Spor yaparken yaşanan ölümlerin sebebi ne?
        Spor yaparken yaşanan ölümlerin sebebi ne?
        "Hakkımı yediler"
        "Hakkımı yediler"
        Arda Güler'in futboldaki yeteneği ilkokul sıralarından belliydi
        Arda Güler'in futboldaki yeteneği ilkokul sıralarından belliydi
        Galatasaray'dan sakatlık açıklaması!
        Galatasaray'dan sakatlık açıklaması!
        "1 penaltı, 1 kırmızıyı atladı!"
        "1 penaltı, 1 kırmızıyı atladı!"
        Sahte karakol vakası! 1950'lilere damga vuran hikaye!
        Sahte karakol vakası! 1950'lilere damga vuran hikaye!
        Artık herkesi korkutuyor
        Artık herkesi korkutuyor
        Yeryüzünün en büyük ülkeleri
        Yeryüzünün en büyük ülkeleri
        Hangi genetik özellikler sadece babadan geçiyor?
        Hangi genetik özellikler sadece babadan geçiyor?
        Boğazın şatosu satılığa çıkarıldı
        Boğazın şatosu satılığa çıkarıldı

        Benzer Haberler

        Sadettin Saran: "Taraftarımız olmadan şampiyon olamayız"
        Sadettin Saran: "Taraftarımız olmadan şampiyon olamayız"
        Levent Mercan: "İkinci yarı takım performansı ile geri dönüş gösterdik"
        Levent Mercan: "İkinci yarı takım performansı ile geri dönüş gösterdik"
        Levent Mercan: İkinci yarı inanılmaz güzel bir takım performansıyla geri dö...
        Levent Mercan: İkinci yarı inanılmaz güzel bir takım performansıyla geri dö...
        Domenico Tedesco: "Kendi oyunumuza inanmamız gerektiğini konuştuk"
        Domenico Tedesco: "Kendi oyunumuza inanmamız gerektiğini konuştuk"
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Trendyol Süper Lig: Çaykur Rizespor: 2 - Fenerbahçe: 5 (Maç sonucu)
        Trendyol Süper Lig: Çaykur Rizespor: 2 - Fenerbahçe: 5 (Maç sonucu)