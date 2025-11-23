Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:ÇaykurDidi
Hakemler: Çağdaş Altay, Süleyman Özay, Candaş Elbil
Çaykur Rizespor: Fofana, Muhammet Taha Şahin, Mocsi, Samet Akaydin, Hojer (Dk. 83 Mithat Pala), Papanikolaou (Dk. 83 Taylan Antalyalı), Buljubasic (Dk. 61 Olawoyin), Rak-Sayi (Dk. 75 Zeqiri), Laçi, Emrecan Bulut (Dk. 75 Jurecka), Sowe
Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür (Dk. 56 Talisca), Skriniar, Oosterwolde (Dk. 84 Becao), Levent Mercan, İsmail Yüksek, Nene (Dk. 84 Oğuz Aydın), Asensio, Fred (Dk. 56 Brown), Kerem Aktürkoğlu, Jhon Duran (Dk. 75 En-Nesyri)
Goller: Dk. 6 Sowe, Dk. 16 Laçi (Çaykur Rizespor), Dk. 55 ve 65 Asensio, Dk. 58 Talisca, Dk. 78 En-Nesyri, Dk. 88 Brown (Fenerbahçe)
Kırmızı kart: Dk. 63 Laçi (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Dk. 47 Samet Akaydin, (Çaykur Rizespor), Dk. 52 İsmail Yüksek (Fenerbahçe)
RİZE
