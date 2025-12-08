Habertürk
        Rize'de uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı

        Rize'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2025 - 12:07 Güncelleme: 08.12.2025 - 12:07
        Rize'de uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı
        Rize'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptığı tespit edilen kişileri yakalamaya yönelik çalışmalarını sürdürdü.

        Ekipler, tespit ettikleri şüphelilerin ev, iş yeri, araç ve üzerlerinde yaptıkları aramalarda 168,04 gram esrar, 20,16 gram sentetik uyuşturucu, 55 mililitre sıvı sentetik uyuşturucu ham maddesi, 162 sentetik ecza hapı, 1 ruhsatsız tabanca, şarjör, hassas terazi ile uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirdi.

        Gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

