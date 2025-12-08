Rize'de uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı

Gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ekipler, tespit ettikleri şüphelilerin ev, iş yeri, araç ve üzerlerinde yaptıkları aramalarda 168,04 gram esrar, 20,16 gram sentetik uyuşturucu, 55 mililitre sıvı sentetik uyuşturucu ham maddesi, 162 sentetik ecza hapı, 1 ruhsatsız tabanca, şarjör, hassas terazi ile uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptığı tespit edilen kişileri yakalamaya yönelik çalışmalarını sürdürdü.

