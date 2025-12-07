Habertürk
        Rize Haberleri

        BBP Genel Başkanı Destici, partisinin Rize İl Kongresinde konuştu:

        Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Rize'de partililerle bir araya geldi.

        Giriş: 07.12.2025 - 19:48 Güncelleme: 07.12.2025 - 19:48
        BBP Genel Başkanı Destici, partisinin Rize İl Kongresinde konuştu:
        Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Rize'de partililerle bir araya geldi.

        Destici, İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde düzenlenen Rize Olağan İl Kongresi'nde, ÇAYKUR'daki mevsimlik işçilerin, kadrolu işçiler gibi yılın 12 ayı çalışması için gerekli girişimlerde bulunacaklarını ve takibini de yapacaklarını söyledi.

        Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bu hafta toplanacağını belirten Destici, "Asgari ücreti en az yüzde 50 artırarak 33 bin lira seviyesine getirmeliyiz. Başka türlüsü asgari ücretlimizi kurtarmaz ve asgari geçimini temin etmez." dedi.

        Destici, vatandaşların gençlerle ilgili kaygılarını dinlediğini ifade ederek, "Devlet, ben inanıyorum ki istesin bu sanal bahsin kökünü çok kısa zamanda kazır ve kazımalarını bekliyoruz. Büyük Birlik Partisi olarak bunun için siyasetteyiz." diye konuştu.

        Terörün bitmesini istediklerinin altını çizen Destici, şu değerlendirmede bulundu:

        "PKK tüm unsurlarıyla pazarlıksız, müzakeresiz silah bıraksın, kendini feshetsin. Bunu kim istemez? Bunu hepimiz isteriz ama ortada bir oyun, oyalamaca, kandırmaca varsa, ortada böyle deyip de terör örgütü ve uzantılarının ağızlarından başka laf çıkıyorsa, Amerika'nın, İsrail'in, Batı'nın uşaklığını yapmaya devam ediyorlarsa, hala ilçe binalarına, il binalarına ay yıldızlı al bayrağımızı asmıyorlarsa... Özellikle Barzani ziyaretinden sonra parti binalarına sözde Kürdistan bayrağı asmışlar. İşte bunlar böyle hain."

        Destici, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'la ilgili de şunları kaydetti:

        "Sen kimsin ya? Senin ülkenin tarihi daha 250 yıldır. Ben 4 bin yıllık tarihe sahip büyük Türk milletiyim, Türk devletiyim. Sen kimsin bu devlete, bu millete ayar vermeye çalışıyorsun? Senin karşında ayar verebileceğin bir devlet yok, bir millet yok. Bu millet sabırlıdır ama zamanı geldiğinde herkese haddini bildirmeyi de bilir. Onun için bu Tom Barrack, haddini aşmıştır. Bu hadsize de gerekli makamlarımız haddini bildirmeli ve gerekli cevabı vermelidir."

        Konuşmaların ardından yapılan seçimde Ensar Özçelik, yeniden İl Başkanlığına getirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

