Rize'de bir kişi otel odasında ölü bulundu
Rize'de bir kişi, kaldığı otel odasında ölü bulundu.
Rize'de bir kişi, kaldığı otel odasında ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, şehir merkezindeki bir otelde konaklayan S.T.'den haber alamayan otel görevlileri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce yapılan kontrollerde, S.T'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.