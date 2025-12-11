Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Rize'de bir kişi otel odasında ölü bulundu

        Rize'de bir kişi, kaldığı otel odasında ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2025 - 22:16 Güncelleme: 11.12.2025 - 22:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rize'de bir kişi otel odasında ölü bulundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Rize'de bir kişi, kaldığı otel odasında ölü bulundu.

        Alınan bilgiye göre, şehir merkezindeki bir otelde konaklayan S.T.'den haber alamayan otel görevlileri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce yapılan kontrollerde, S.T'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Şimşek tarih verdi
        Bakan Şimşek tarih verdi
        Ailenin küçük oğlu katil çıktı
        Ailenin küçük oğlu katil çıktı
        "İsrail'i maksimalist taleplerinden vazgeçirmek gerek"
        "İsrail'i maksimalist taleplerinden vazgeçirmek gerek"
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Bakan Güler'den SDG'ye net mesaj
        Bakan Güler'den SDG'ye net mesaj
        Doğum izni 25 haftaya çıkıyor
        Doğum izni 25 haftaya çıkıyor
        2 haftalık kurak dönem: Kuvvetli yağmurlar çekiliyor
        2 haftalık kurak dönem: Kuvvetli yağmurlar çekiliyor
        "Umarım başıma daha kötü şeyler gelmez"
        "Umarım başıma daha kötü şeyler gelmez"
        Jurasek'in yerine 2 aday!
        Jurasek'in yerine 2 aday!
        11 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        11 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        Yine yüreğimiz kavruldu! Çocuklarının gözü önünde katledildi!
        Yine yüreğimiz kavruldu! Çocuklarının gözü önünde katledildi!
        "İşveren taşın altına elini koymalı"
        "İşveren taşın altına elini koymalı"
        "Savaşa şimdiden hazırız"
        "Savaşa şimdiden hazırız"
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Tuğyan'ın valizlerle görüntüsü ortaya çıktı
        Tuğyan'ın valizlerle görüntüsü ortaya çıktı
        Beşiktaş'a Premier Lig'den stoper!
        Beşiktaş'a Premier Lig'den stoper!
        Nadide tür ağaçta görüntülendi!
        Nadide tür ağaçta görüntülendi!
        Türkiye'nin en zengin illeri belli oldu
        Türkiye'nin en zengin illeri belli oldu
        Gastronominin ezber bozan tezleri
        Gastronominin ezber bozan tezleri
        Tahvil ve hisse fonu zamanı
        Tahvil ve hisse fonu zamanı

        Benzer Haberler

        Hentbol: Ardventure Erkekler Süper Ligi
        Hentbol: Ardventure Erkekler Süper Ligi
        Rize'de şehit Em­ni­yet Mü­dü­rü Altuğ Verdi için mevlit okutuldu
        Rize'de şehit Em­ni­yet Mü­dü­rü Altuğ Verdi için mevlit okutuldu
        Çaykur Rizesporlu futbolcu Augusto'dan Avrupa kupası hedefi:
        Çaykur Rizesporlu futbolcu Augusto'dan Avrupa kupası hedefi:
        Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Uçar, Eyüpspor maçı öncesi değerlendirmede...
        Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Uçar, Eyüpspor maçı öncesi değerlendirmede...
        Loide Augusto: "Teknik direktör değişikliği yeni bir oksijen oldu"
        Loide Augusto: "Teknik direktör değişikliği yeni bir oksijen oldu"
        Recep Uçar: "Bu takımı ayağa kaldıracağız, cumartesi bir milat olacak" Çayk...
        Recep Uçar: "Bu takımı ayağa kaldıracağız, cumartesi bir milat olacak" Çayk...