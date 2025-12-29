Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Çaykur Rizespor, Çek futbolcu Jurecka ile yollarını ayırdı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Çek futbolcu Vaclav Jurecka ile sözleşmesini karşılıklı feshetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2025 - 17:47 Güncelleme: 29.12.2025 - 17:47
        Çaykur Rizespor, Çek futbolcu Jurecka ile yollarını ayırdı
        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Çek futbolcu Vaclav Jurecka ile sözleşmesini karşılıklı feshetti.

        Yeşil-mavili kulübün NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Profesyonel futbolcumuz Vaclav Jurecka'nın sözleşmesi karşılıklı anlaşarak feshedilmiştir. Jurecka'ya kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

