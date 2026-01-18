Habertürk
        Rize'de "10. Kış Yüzme Şenliği" yapıldı

        Rize'de, Kaçkar Dağları Milli Parkı'ndaki gölde "10. Kış Yüzme Şenliği" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2026 - 15:39 Güncelleme: 18.01.2026 - 15:39
        Rize'de "10. Kış Yüzme Şenliği" yapıldı
        Rize'de, Kaçkar Dağları Milli Parkı'ndaki gölde "10. Kış Yüzme Şenliği" düzenlendi.

        Rizeli dağcı Hasan Önder öncülüğünde gerçekleştirilen şenlik için Ardeşen ilçe merkezinde bir araya gelen doğa tutkunları, yaklaşık 2 saatlik yolculuğun ardından Deremezra köyüne ulaştı.

        Kaçkar Dağları Milli Parkı'nda yer alan köydeki etkinliğe katılanlar kar üstünde horon oynadı, soğuğa aldırış etmeden suya girdi.

        Dondurucu suda yüzen bazı katılımcılar, gölde tulum eşliğinde horon oynadı. Kıyıya çıkan yüzücüler, çay içerek ısınmaya çalıştı.

        Hasan Önder, gazetecilere yaptığı açıklamada, kış yüzme şenliğini geleneksel hale getirdiklerini söyledi.

        Sıra dışı bir etkinlik düzenlediklerini dile getiren Önder, "Burada etkinliğe katılanlarla birlikte doğanın içinde adrenalini sergilemeye çalışıyoruz. Bir tarafta tulum çalıyor. Buz gibi suda yüzüp çayla ısınacağız. Suyun sıcaklığı sıfır derecelerde. Çünkü suyun üzerinde buz var. Katılımcı sayısı 60 civarında gözüküyor." ifadelerini kullandı.

        Olgun Atagün ise geçen yıl da şenliğe katıldığını belirterek, "Bu yıl da aynı anı yaşıyorum, seneye de yaşayacağız. Biz buraya gelip haftada bir gün soğuk suya giriyoruz ama hastalanmıyoruz." dedi.

        Pelin Şaşmaz da ilk defa soğuk suda yüzdüğünü belirterek, herkesin denemesi gerektiğini söyledi.


        Keyifli bir etkinliğe katıldıklarını dile getiren Ekin Atar ise "Su çok soğuktu. Herkese tavsiye ediyorum." diye konuştu.






