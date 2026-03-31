Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri Haberleri

        Rize'de erken evrede kolon kanseri tanısı konulan kişinin tedavisi olumlu ilerliyor

        Rize'de, kalp kontrolü için gittiği hastanede doktorunun yönlendirmesiyle yapılan taramada kolon kanseri olduğunu erken evrede öğrenen Ziya Karakaş'ın tedavi süreci olumlu ilerliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2026 - 12:39 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İl Sağlık Müdürü Gökhan Demiral'ı ziyaret eden 66 yaşındaki Karakaş, erken tanı almasında ve tedavi sürecinde emeği geçen sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

        Karakaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen yıl kontrol amacıyla kalp doktoruna muayene olduğunu, o süreçte yapılan bazı tetkiklerin sonucu nedeniyle endoskopi ve kolonoskopi için Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezine (KETEM) yönlendirildiğini söyledi.

        Kolon kanseri tanısının ardından ameliyat edildiğini, tedavisinin olumlu ilerlediğini belirten Karakaş, erken teşhisin önemine dikkati çekti.

        Doktorların, teşhiste 5, 6 ay gecikme olması durumunda ortaya daha ağır bir tablo çıkacağını kendisine anlattıklarını ifade eden Karakaş, "Herhangi bir sıkıntım yok. Şükürler olsun şu anda çok iyiyim." dedi.

        Karakaş, 50 yaş ve üzerindeki kişilere düzenli tarama yaptırmaları çağrısında bulunarak, "Endoskopi ve kolonoskopinin 2, 3 senede bir olmasında fayda olduğunu düşünüyorum. Çünkü erken teşhisin çok faydası olduğunu ben yaşadığım için biliyorum." diye konuştu.

        İl Sağlık Müdürü Gökhan Demiral ise özellikle 50-70 yaş arasındaki kişilerin kolon kanseri tarama testi yaptırması gerektiğini söyledi.

        Test sayesinde hastalığın erken dönemde tespit edilebildiğini belirten Demiral, "Kolorektal Kanser Farkındalık Ayı" kapsamında ülke genelinde bilgilendirme çalışmaları yürütüldüğünü ifade etti.

        Sağlıklı Hayat Merkezi Sorumlu Hekimi Dr. Ayşe Kaba da erken teşhisin tedavi sürecine olumlu katkı sağladığının altını çizdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
