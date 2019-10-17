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Yakalandığı kanseri kitaplarla yeniyor

İHA

3 yıldır Meme Kanseri hastalığı ile mücadelesini tedavi gördüğü Samsun'da devam ettiren Emine Korkmaz, bu süreçte kendisini en rahat hissettiği yerin kitap yazmak olduğunu dile getirdi.

Yakalandığı kanseri kitaplarla yeniyor

3 yıldır Meme Kanseri hastalığı ile mücadelesini tedavi gördüğü Samsun’da devam ettiren Emine Korkmaz, bu süreçte kendisini en rahat hissettiği yerin kitap yazmak olduğunu dile getirdi.
Aslen Rize'nin Ardeşen ilçesinden olan 47 yaşındaki Emine Korkmaz 3 yıldır kanserle mücadele ediyor. Daha önce bir kitap çıkaran Korkmaz, ikinci kitabını çıkarmaya hazırlanıyor.
Aile şartlarının okumasına engel olduğunu söyleyen Emine Korkmaz “1972 yılında Rize’nin Ardeşen ilçesinde doğdum. 2 çocuk annesiyim. İlkokulu’nu Köprüköy İlkokulu’nda bitirdikten sonra açık öğretimden ortaokulu eğitimimi tamamladım. Evet, okuma ve yazmayı seviyorum. Hayal ettiğim gibi bir hayatım olmadı. Ne kadar okumak istesem de aile şartlarım buna izin vermedi. Başarılı öğrenciydim, imkan verilseydi okuyabilirdim” şeklinde konuştu.
İlk kitabında tamamen yaşanmış hikâyeleri kaleme aldığını belirten Korkmaz “Hikayemde savaşçı bir Karadeniz Kadını'nı anlattım. Hedefim, bir kadın isterse tüm zorlukların üstesinden gelebileceğini göstermekti. Kitabı yazarken önceliğim maddi kazanç değildi. Tabi sonuç olarak belli bir kazancım da oldu. Evet, ikinci kitabımı yazamaya başladım. Kitabın konusu kendim. Hayal etiğim dünyanın yaşantısını kaleme aldım. İkinci kitabımın tarihini vermem için son aşamaya geliyor olmam lazım. Oysa duygu yoğunluğuma bağlı olarak, zamanın ve imkânlarımın el verdiği ölçüde çalışıyorum. Bana göre kitap yazmak oldu bittiye gelmez” dedi.

“Kitap yazarken kendime özel bir dünya kuruyorum”
Kitap yazarken kendisine özel bir dünya kurduğunu ifade eden Emine Korkmaz “Kitaba olan bağlılığım içimde bir ukde kalmasıdır. Aslında içimdeki beni dışarıya çıkartmak her zaman önceliğim olmuştur. Kitabı yazarken kendime özel bir dünya kuruyorum. O dünyada hayalleri gerçek olan bir Emine Korkmaz var. Türkiye’de okuma – yazma oranlarının düşüklüğüne dikkat çeken Korkmaz “Nedeni, bilgiye değil de öncelikleri para olmasıdır. Oysa hem ilim sahibi hem de maddi kazanç elde edebilirler. Bazı aileler halen daha kız evlatların okumasına engel oluyorlar. İlk eğitim aileden geçer. Bu yüzden okumanın önemini anlatmak ve göstermek lazım. Evlatlarımızı paraya değil bilgiye boğalım” şeklinde konuştu.

RİZE

17 Ekim 2019 Perşembe

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