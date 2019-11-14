Rize’de Ata’dan Toruna Projesi hayat buluyor Ardeşen ilçesi Duygulu köyünün gençleri, eski dönemlerde kullanılan eşyaları kendi çabalarıyla yaptıkları kültür merkezinde sergiliyor

Rize’de hayata geçirilen projede gençler, geçmiş dönemlerde dedeleri tarafından kullanılan tarihi materyalleri köylerinde yapmış oldukları kültür merkezinde sergiliyor.

Rize’nin Ardeşen ilçesine bağlı Duygulu Köyü’nün gençleri hayata geçirdiği proje ile eski dönemlerde köylerinde kullanılan materyalleri, bugün kendi girişimleriyle yapmış oldukları kültür merkezinde sergiliyor. Köy halkı tarafından geçmişten bugüne kullanılan eşyalar, sergilenen alanlarda insanlar tarafından ilgiyle inceleniyor.

Projeyle ilgili bilgi veren Duygulu Köyü sakinlerinden Sebahattin Tercüman, yaptığı açıklamada köy halkı olarak geçmişteki insanlara ve tarihlerine hasret olduklarını ifade etti. Tercüman açıklamasında “Biz önce birlik olmayı başardık. Köyde gençliği ve halkı olarak ilk adımımızı attık. Köy gençliği olarak köyümüze ve dedelerimize, kısaca tarihimize hasretiz. Bunu gidermek için köy gençliği olarak bir araya geldik ve ne yapabiliriz, onu konuştuk. Bu kapsamda çok amaçlı kültür merkezimizi yaptık. Merkezimizde kütüphanemiz var. Tarihi eserlerimiz var, bu tarihi eserlerimiz çok ama çok değerli. Nedeni de şu, bu köyde yaşamış atalarımızın kullandığı materyaller var. Biz bunla ilgili her evde materyalleri aldık. Üstüne isimlerini ve kullanıldıkları tarihi yazdık. Mesela 1870 yılında kapılarda kullanılan bir malzeme var. Tarihleri biz değil, materyalleri aldığımız evlerde yaşayan büyüklerimizden aldık. Bizim bu yaptığımız çalışma bugünü bizim için küçük ama yarınlarımız için çok büyük. Yarın kimse arkeolojilerle bu tür materyalleri toprak altında çıkarmayacak biz yüzyıllar sonrasına hazır bir şekilde bırakacağız inşallah. Bunu sürdürebilirsek ne mutlu bize” dedi.

Duygulu Köyü Muhtarı İsmail Topaloğlu ise “Köyde birlik ve beraberlik içerisinde hareket ediyoruz. Yapılan her faaliyete katkı ve desteğim şahsım ve köy halkı olarak oluyor. Gece gündüz çalışarak kültür merkezimizi inşa ettik. Kültür Merkezimizin inşasını devletin katkısı olmadan köy halkının çabaları ve destekleriyle yaptık” ifadelerini kullandı.

RİZE 14 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:29

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