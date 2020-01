Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği maçının ardından

Süper Lig´in 18´inci haftasında sahasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup eden Çaykur Rizespor'da teknik direktör İsmail Kartal, güzel bir galibiyet aldıklarını belirterek, "Her şey planladığımız gibi gitti. Tersi olsaydı planımız yine hazırdı" dedi.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, Gençlerbirliği maçının ardından açıklamalarda bulundu ve iyi bir galibiyet aldıklarını, her şeyin planladıkları gibi gittiğini söyledi. Kartal, hafta içi Galatasaray kupa maçının atmosferiyle bu maça hazırlandıklarını belirterek, "Yeni gelen arkadaşlarla bu maça hazırlandık. Sonuca gitmek ve daha iyi bir performans nasıl gerçekleştiririz diye strateji koymamız gerekiyordu. Belki göze hoş gelen bir oyun oynamıyoruz ama biz bunu bilerek yaptık. Bir anda mağlup duruma düşebilirdik. Biz sabırla bir akıl ortaya koyduk ve kazandık. Eksiklerimiz vardı. Devre arası oyuncularımıza vasat oynamamıza rağmen bunu sona erdirmeyeceğimizi söyledim. Gerisi gelecek dedim ve golü bulduk. Her şey planladığımız gibi gitti. Tersi olsaydı planımız yine hazırdı. Skoru lehimize çevirmek için oynadık. Skoda´nın ilk maçında iki gol atması bizi ve kendini mutlu etti. Rakibimiz oyun anlayışımız karşısında tıkandı. Güzel bir galibiyet aldık, takımımı tebrik ediyor galibiyeti de taraftarımıza hediye ediyorum" dedi.

HAMZA HAMZAOĞLU: EKSİK OYUNCULARIN EKSİKLİĞİNİ HİSSETTİK

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu ise taraftarlarına iyi bir Gençlerbirliği izlettiremediklerini kaydederek, "Maçın çoğu bölümü iki takımın orta saha mücadelesiyle geçti. Rizespor golü buldu, o moralle üstünlüğünü hissettirdi. Sonunda mağlup olduk. Cumaya kadar hazırlanıp önümüzdeki maça hazırlanacağız. Şu an için transfere ihtiyacımız yok. Eksik oyuncularımızın eksikliğini yaşadık" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

