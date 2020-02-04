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Karadeniz'de kar güzelliği

DHA

DOĞU Karadeniz'de, kar yağışıyla birlikte eşsiz manzaralar ortaya çıktı. Rize'de Kaçkar Dağları'nın yanı sıra bölgenin tarihi ve turistik yerlerini, beyaz örtüyle fotoğraflayanların objektiflerine doyumsuz görüntüler yansıdı.

DOĞU Karadeniz'de, kar yağışıyla birlikte eşsiz manzaralar ortaya çıktı. Rize'de Kaçkar Dağları'nın yanı sıra bölgenin tarihi ve turistik yerlerini, beyaz örtüyle fotoğraflayanların objektiflerine doyumsuz görüntüler yansıdı.
Karadeniz´in yüksek kesimleri, yağan karla beyaza büründü. Kar yağışıyla birlikte seyrine doyumsuz manzaralar ortaya çıktı. Vatandaşlar ve doğa tutkunları, karın keyfini sürüp fotoğrafladığı eşsiz manzaraları, sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Beyaz örtü altındaki Kaçkar Vadisi'ni fotoğraflamak için bölgeye giden doğa fotoğrafçısı Engin Tavlı, Fırtına Vadisi ile çevresinin fotoğrafçılar için çok cazip bir mekân olduğunu belirterek, "Her noktasında güzel fotoğraflar çekmek mümkün. Zilkale, Şimşirlik, Çat köyü ve tarihi Çat Köprüsü'nde kış manzaralarının yansıdığı güzellikleri görüntüledik. Her mevsim bizleri bekleyen bu vadiye gelerek ruhumuzu ve bedenimizi dinlendiriyoruz. Yoğun karla kaplı vadide Zilkale Yolu ile Çat Yaylası´na doğru yol aldık. Çağlayan dereler, tarihi taş köprüler, yaprakları dökülmüş üzerinde karların şekillere dönüştüğü gürgen ağaçlarıyla dolu rengârenk ormanlar vadiye ayrı bir güzellik katıyor. Çat Yaylası ayrı bir güzelliğe sahip. Aslında burası muhtarı da olan bir köy. Kış aylarında herkes şehirlere göçse de yaz aylarında hareketlilik var" dedi.
`HER MEVSİM FARKLI RENKLERE SAHİP BİR SENFONİ GİBİ´
Yağan karla birlikte çam ormanları ile kaplı Kaçkar Dağları'nın eşsiz bir güzelliğe büründüğünü ifade eden Tavlı, "Bölgeye yerli ve yabancı turistlerde ilgi gösteriyor. Vadileri, yaylaları, buzul gölleri ve şelaleleri ile büyüleyen bir güzelliğe sahip yağan karla eşsiz görüntüler oluştu. Yazın yaylalarımızı, vadilerimizi ziyaret eden insanların çoğu gördükleri manzaralardan etkileniyor ve bu eşsiz doğayı bir de kışın görmek için burayı ziyaret ediyorlar. Her mevsim farklı renklere sahip bir senfoni gibi. Kışın beyazın tonlarını yazın da yeşilin binlerce tonlarını ziyaretçiler görebilmekte. Bu anlamda bölgemizi sadece bir mevsimde ziyaret etmenin yeterli olmadığını düşünüyorum. Ulaşım konusunda Karayolları, İl Özel İdaresi ve belediyeler çok hassas, özellikle ana yollar üzerinde ulaşım her mevsim sorunsuz bir şekilde sağlanıyor" diye konuştu.FOTOGRAFLI

RİZE

04 Şubat 2020 Salı

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