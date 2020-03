Rize'deki kontrol noktalarında 5 kişide yüksek ateş tespit edildi

Rize'de, korona virüsün (Kovid19) bulaşma riskini en aza indirmek için şehrin ana giriş noktalarında 'Varış Kontrol Belgesi' uygulaması aksatılmadan devam ediliyor.

Rize Valiliğince, korona virüs salgınını önleme çalışmaları kapsamında alınan kararlar doğrultusunda Rize'nin ana giriş noktaları olan Alipaşa, Fındıklı, İkizdere ve İyidere ilçelerinde İl Sağlık Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, yolcular sağlık taramasından geçiriliyor. Rize Valiliğince temin edilen termal kamera ile de araçlarda bulunan her bir yolcunun vücut ısıları taranıyor.

Yapılan bu uygulamalar esnasında Rize’nin Erzurum il sınırındaki İkizdere ilçesi kontrol noktasında bugün 08.00 ile 19.00 saatleri arasında yapılan uygulamalar esasında yaklaşık 120 kişinin sağlık kontrolünden geçirilerek, bu denetimler esnasında 5 kişide yüksek ateş tespit edildi. Yüksek ateşi olan kişiler sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolün ardından ev izolasyonuna gönderildi.

Öte yandan, Artvin yönünden Rize’ye giriş yapan her bir araçtaki yolcular da Fındıklı’da bulunan kontrol noktasında tek tek sağlık kontrolünden geçiriliyor ve her biri için 'Varış Kontrol Belgesi' düzenlenmeye devam ediliyor.

