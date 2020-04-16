Kız arkadaşına önce kurşun yağdırdı, sonra bıçaklayarak öldürdü

<br>Arzu ERBAŞ/FINDIKLI (Rize), (DHA)- RİZE´nin Fındıklı ilçesinde Savaş. D., tartıştığı kız arkadaşı Gamze Pala´ya tabancayla ateş etti. Kurşunların isabet etmediği Pala´yı ardından boynundan bıçaklayarak öldüren saldırgan, kaçmaya çalışırken polis ekiplerince yakalandı.<br>Olay, saat 22:00 sıralarında Fındıklı ilçesi meydanında yaşandı. İddiaya göre Savaş D., henüz bilinmeyen nedenle kız arkadaşı Gamze Pala ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Savaş. D. belinden çıkardığı tabanca ile Pala´ya ateş etti. Saldırgan kurşunların isabet etmediği Pala´yı bu kez de boynundan bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Gamze Pala´nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekipleri ise kaçmaya çalışan Savaş. D.´yi yakalayarak gözaltına aldı. Pala´nın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Rize Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.<br>Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Rize / Fındıklı Arzu ERBAŞ<br>2020-04-16 00:47:33<br>
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