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Rize'de ki silahlı saldırıda ölü sayısı 3'e yükseldi

İHA

Rize'nin Pazar ilçesinin Şehitlik köyünde arazi anlaşmazlığı nedeniyle muhtar ve eşi akrabaları tarafından silahla vurularak öldürüldüğü olayda yaralanan Şerife Dalyanoğlu da hayatını kaybetti.

Rize'de ki silahlı saldırıda ölü sayısı 3'e yükseldi

Rize'nin Pazar ilçesinin Şehitlik köyünde arazi anlaşmazlığı nedeniyle muhtar ve eşi akrabaları tarafından silahla vurularak öldürüldüğü olayda yaralanan Şerife Dalyanoğlu da hayatını kaybetti.

Pazar ilçesinde arazı anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma kanlı bitti. İlçenin Şehitlik köyünde aralarında arazi anlaşmazlığı olduğu belirtilen köy muhtarı Osman Dalyanoğlu ile akrabası H.D. arasında çıkan tartışmada, H.D. silah ile olay yerinde bulunan muhtar ve eşi Bahriye Dalyanoğlu ile muhtarın yengesi Şerife Dalyanoğlu'na ateş etti. Muhtar Osman Dalyanoğlu (51) ve eşi Bahriye Dalyanoğlu (50) olay yerinde hayatını kaybederken vücuduna kurşunlar isabet eden Şerife Dalyanoğlu da Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan ve ameliyata alınan Dalyanoğlu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Öte yandan olay sonrası kaçan zanlı H.D.'yi arama çalışmaları ise sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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