Rize'de mahalleye inen karacalar görüntülendi

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<br>Abdullah UZUN/HEMŞİN, (Rize) (DHA)- RİZE´nin Hemşin ilçesinde, mahalleye inen karacalar, cep telefonuyla görüntülendi.<br>Hemşin ilçesine bağlı Bahar Mahallesi'ne iki karaca indi. Karacayı gören vatandaşlar, Doğa Koruma ve Milli Marklar Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Mahalledeki evlerin önüne inen karacalar, burada otlarken, fotoğrafçı Ergün Güven tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Karacalar daha sonra ormanlık alana girerek, gözden kayboldu.DHA-Genel Türkiye-Rize / Pazar Aytekin KALENDER<br>2020-06-02 12:54:51<br>

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