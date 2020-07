Çaykur Rizespor - Hes Kablo Kayserispor maçının ardından

Mehmet Can PEÇE / RİZE,(DHA) Spor Toto Süper Lig´in 31´inci haftasında sahasında konuk ettiği Hes Kablo Kayserispor´u 3-2 mağlup eden Çaykur Rizespor'da teknik direktör Ünal Karaman, maçtaki geri dönüşün büyük kazanım olduğunu ve bu sezonu arzu ettikleri gibi bitirmek istedikleri söyledi.

Karaman, karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. "Psikolojisi oldukça güçlü bir maç oynadık" diyen Karaman, "Maçın son dakikalarında geriye düşmemize rağmen her türlü zorluğa karşı oyuncularım mücadele etti. Bize mutlu olabileceğimiz bir skor hediye ettiler. Bu sezon 6 tane oyuncumuzu kullanamadık. Elimizde var olan oyuncularımız iyi çalışıyorlar. Her türlü eksiği yok sayıp, saha içerisinde teslim olmadan mücadele etmeleri bizi memnun etti. Bu galibiyet camiamıza hayırlı olsun. Bu geri dönüş ayrı bir kazanım olarak çok anlamlı geldi. Özel bir 3 puan camiamıza hayırlı olsun. Oyuncularım bir duruş gösteriyorlar. Bu sezonu arzu ettiğimiz şekilde inşallah tamamlarız" diye konuştu.

PROSİNECKİ: ELİMİZDEN GELENİN EN İYİ YAPIP LİGDE KALACAĞIZ

Karşılaşmayı değerlendiren Hes Kablo Kayserispor teknik direktörü Robert Prosinecki ise, "Futbol bazen gerçekten zor oyun oluyor. Maçı tamamen bitirdiğini düşünüyorsun fakat bir anda iki gol yiyorsunuz, maç kaybediliyor. Futbolun ilginç boyutu bu olması gerek. Oyuncularımın performansına güveniyorum. Deplasmanda iyi futbol oynadık ama bir şanssızlıkla maçı kaybettik. Bunu unutmalıyız. Önümüzdeki maça odaklanıp nerede yanlış yaptığımızı bulmalıyız. Kayserispor ligin dibindeydi ve gün geçtikçe yükseldi. Son 3 hafta kaldı, oyuncularıma güveniyorum, takıma güveniyorum. Elimizden gelenin en iyisini yapıp ligde kalacağız" dedi.

