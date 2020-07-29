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Rize İl Pandemi Kurulu’ndan bayram uyarısı: "Bir araya gelmekten kaçının"

İHA

Son günlerde Rize genelinde Covid19 vaka sayılarının artışa geçmesinden dolayı birçok tedbir uygulanmaya konularak, mevcut tedbirlerin ise uygulanması hususunda denetimler arttırıldı.

Rize İl Pandemi Kurulu’ndan bayram uyarısı: "Bir araya gelmekten kaçının"

Son günlerde Rize genelinde Covid19 vaka sayılarının artışa geçmesinden dolayı birçok tedbir uygulanmaya konularak, mevcut tedbirlerin ise uygulanması hususunda denetimler arttırıldı.
Rize İl Pandemi Kurulu da Kurban Bayramı öncesinde Rizeliler için bir uyarıda bulundu ve vatandaşlara ‘Fiziksel temastan kaçının’ uyarısında bulundu. Rize İl Pandemi Kurulu’ndan yapılan açıklamada “Yaklaşan kurban bayramının taşıdığı manevi anlam ve atmosfer gereği insanlarımızın birlik ve beraberliklerinin yanı sıra fiziksel anlamda da temasları artmaktadır. Virüsün bulaşıcılığının son derece arttığı bugünlerde bu durum pandemi sürecinde ciddi bir olumsuzluk ve dezavantaja dönüşebilir” ifadelerine yer verildi.
Hiçbir kurum veya kuruluşta bayramlaşma yapılmayacağını hatırlatan İl Pandemi Kurulu’unun açıklamasında “Valiliğimiz başta olmak üzere hiçbir kamu kurum ve kuruluşumuzda toplu bayramlaşma töreni yapılmayacaktır. Aynı şekilde vatandaşlarımızın da köy, mahalle vb. ortamlarda kalabalık bayramlaşma merasimleri yapmamaları ve ne sebeple olursa olsun bir araya gelmekten kaçınmaları gerekmektedir. Bu anlamlı süreçte bayramlaşma, hal hatır sorma gibi etkinlikler mümkün mertebe telefon ile yapılmalıdır. Kurban ibadeti yerine getirilirken kesim esnasında işin ehli ve ona yardım etmesi gereken zaruri kişiler haricinde kesinlikle kalabalık oluşturulmamalı ve ortamdaki herkes mutlaka maske takmalıdır. Kesim sonrasında ise özellikle mahalle ve köylerde adet haline gelen kurban etinin pişirilerek topluca yenmesi alışkanlığı kesinlikle bu bayramda terk edilmelidir. Yoğunluğa neden olmamak için kurban kesimi randevu ile yapılmalı, bayramın ikinci, üçüncü ve dördüncü günü de değerlendirilmeli ve ilk günde yoğunluk oluşturulmamalıdır. Kurban derisi toplayıcısı olan önceden yetkilendirilmiş kişilerle kurban derilerinin teslimi esnasında maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına maksimum dikkat etmek gerekmektedir. Her bir kurban derisinin teslim alımından sonra mutlaka dikkatlice eller dezenfekte edilecektir. Özellikle bayramlarda sıkça duyar olduğumuz ve bizi üzüntüye boğan yorgun mermi diye tabir edilen havaya rastgele ateş açılması ile oluşan yaralanma ve ölümlerin önüne geçmek amacıyla her nerede ve ne sebeple olursa olsun rastgele havaya ateş açmak her zaman olduğu gibi bayram boyunca da yasaktır” ifadeleri kullanıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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