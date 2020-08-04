Tadilat yapılan okulun çatısında yangın

Rize’nin Pazar ilçesinde bir okulun çatısında tadilat yapılırken çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Pazar ilçesinde bir okulun çatısında İl Özel İdare ekipleri tarafından tadilat çalışması başlatıldı. Çalışmaların hemen ardından çatı katından dumanların yükseldiğini gören çevredekiler itfaiyeye haber verildi. Okul Müdürü Kamil Görmüş, tadilat esnasında meydana gelen ısınmadan kaynaklı bir yangın başladığını belirterek, “İtfaiye ekiplerimizin müdahalesiyle yangın büyümeden ve kalıcı bir hasar oluşmadan söndürtüldü” dedi.

Yangın söndürme esnasında Kaçkar İtfaiye Birliği ekibinden bir çalışan dumandan etkilenirken olay yerindeki ambulansta müdahalede bulunuldu. Pazar Kaymakamı Ayhan Terzi de yangın mahallinde incelemelerde bulundu.

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