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Rize'de Salarha Tüneli'nde ışık göründü

DHA

Rize'de Salarha Tüneli'nde ışık göründü


Arzu ERBAŞ-Mehmet Can PEÇE/RİZE, (DHA)RİZE´de tamamlandığında kentin kuzeyle güneyini en kısa güzergahtan birbirine bağlayarak ulaşımı kolaylaştıracak 2.9 kilometrelik çift tüplü Salarha Tüneli´nde ışık göründü. Tünelle, Rize merkezden Küçükçayır mevkisine giden 12 kilometrelik yol 3 kilometreye düşerken, ulaşım ise 15 dakika kısalacak.
Rize merkezde yapımına 2015'te başlanılan, Salarha Tüneli´ndeki çalışmalarda sona gelindi. Rize il merkezinin kuzeyi ile güneyini birbirine bağlayacak olan tünelde ışık göründü. 2.9 kilometrelik çift tüpten oluşan tünel için 'ışık göründü' adıyla tören düzenlendi. Törene, AK Parti Rize Milletvekilleri Hayati Yazıcı, Osman Aşkın Bak, Muhammet Avcı, Ulaştırma ve Altyapı eski Bakanı Mehmet Cahit Turan, Rize Valisi Kemal Çeber, Belediye Başkanı Rahmi Metin ile ilgili kurum amirleri katıldı. Salarha Tüneli'nin içerisine giren protokol, kepçe operatörünün son darbelerine tanık olup, tüneldeki ışığı gördü. Kepçe operatörü son darbeyi vurmadan önce gelenek olduğunu belirterek, protokolden arkadaşları adına bahşiş talep etti. Milletvekili Hayati Yazıcı, bu talebi yerine getirerek operatöre para verdi. 2015 yılında ihalesi yapılarak inşaat çalışmasına başlanılan Salarha Tüneli´nin tamamlanmasıyla, Rize merkezden Küçükçayır mevkisine giden 12 kilometrelik yol 3 kilometreye düşerken, ulaşım ise 15 dakika kısalacak.
TÜNELİ ARAÇLA GEÇTİLER
Tüneli birbirine bağlayacak son bağlantının da açılmasının ardından tünelin diğer tarafındaki personelde törene katılarak Türk Bayrağı açtı, anı fotoğrafı çektirdi. Törene katılan protokol üyeleri, bir süre yürüdükleri tüneli araçla da geçti. 
`RİZE´NİN SOLUK BORUSU´
Rize'de ulaşıma nefes aldıracak Salarha Tüneli ile ilgili bilgi veren Ulaştırma ve Altyapı eski Bakanı Mehmet Cahit Turan, "Salarha Tüneli Rize´mizin geleceği, altyapısı için çok önemli bir proje, önemli bir hizmet. Bugün tünelde ışığı gördük, hizmete açıldığı günüde en kısa sürede görürüz inşallah. O gün Rize için bir dönüm noktası olacak" dedi.
'ADIM ADIM SONA YAKLAŞIYORUZ'
Rize Milletvekili Hayati Yazıcı Rize´de önemli projeleri hayata geçirdiklerini belirterek "Rize´nin soluk borusu olarak niteleyeceğimiz Salarha Tünelinde adım adım sona yaklaşıyoruz. Bugün tünelde ışığı görüyoruz, 2021 yılının en geç ilk yarısında çalışmaları tamamlayarak hizmete açılması planlanıyor" diye konuştu. 
'20 DAKİKALIK YOL 5 DAKİKAYA DÜŞECEK'
Rize Valisi Kemal Çeber de "Salarha Tüneli bölgenin uzun zamandır hayalini kurduğu bir rüya. İlimizin çehresini, stratejik gidişatını, kentleşmesini, yerleşimini ve bundan sonra yapılacak yatırımları etkileyecek, ilin kaderi ile ilgili bir proje. Gitgide büyüyen Rize´nin merkezini Salarha bölgesine bağlayacak tünel ile 20 dakikalık yol 5 dakikaya inecek" ifadelerinin kullandı. DHA-Genel Türkiye-Rize / Merkez Mehmet Can PEÇEArzu ERBAŞ
2020-08-07 17:24:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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