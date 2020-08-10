Rize´de sağanak etkili oldu

Mehmet Can PEÇE/RİZE, (DHA) -RİZE´de etkili olan sağanak yağış yolları göle çevirdi. Aniden bastıran sağanağa hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı.
Kentte, akşam saatlerinde şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle merkeze bağlı Gündoğdu Mahallesi´nde yollar göle döndü. Yollardaki sular nedeniyle araçlar, trafikte güçlükle ilerledi. Aniden bastıran sağanak nedeniyle yayalar da zor anlar yaşadı.DHA-Genel Türkiye-Rize Muhammet KAÇAR
2020-08-10 18:12:31
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