Ayder Yaylası'nda dağın içerisine çevreci otopark



Arzu ERBAŞ-Doğancan İLEK/ÇAMLIHEMŞİN (Rize), (DHA)RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası´nda kentsel dönüşüm kapsamında dağ yamacının içerisine 1732 araçlık otopark inşaatı sürüyor. Projede sağlanacak başarının birçok yaylaya örnek olacağını belirten Vali Kemal Çeber, "Ayder´i olması gerektiği hale getirebileceğimiz kadar getireceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Ayder'i kirlettik' çıkışı ile gündeme gelen, Rize'nin ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'nda kentsel dönüşüm projesinin ilk etabında yer alan otopark projesi inşaatı sürüyor. 1732 araçlık otopark, yaylanın girişinde dağ yamacının içine inşa edilecek ve üzeri çimle kaplı olacak. Dışarıdan görülmeyecek otoparkın yüzde 15´i tamamlandı. Hizmete girdiğinde yaylaya ulaşanlar, araçlarını otoparka bıraktıktan sonra üstteki seyir terasına çıkacak. Ziyaretçiler, buradan trambüslerle yayla merkezine ulaşacak. Ulaşım sorununa çözüm olarak yaylanın alt kodunda çift yönlü yeni yol da yapılacak. Ayder Yaylası ve civardaki Ausor, Hüser ve Kavron yaylalarına gitmek isteyenler, bu yolu kullanacak, yaylaya araç girişi sınırlandırılacak. Yaylada otopark inşaatı ile birlikte yıkımı gerçekleşen kaplıca oteli içinde çalışmalar sürüyor.

'ESAS AMAÇ DOĞANIN KORUNMASI´

Ayder´deki kentsel dönüşüm projesinin Rize-Artvin Havaalanı gibi ülke çapında bir yatırım olduğunu ifade eden Rize Valisi Kemal Çeber, "Ayder'de dönüşüm faaliyetini yaparken esas amacımız doğanın korunması. Bir başka dikkat ettiğimiz husus, orada devam eden sosyal yaşamın bu faaliyetlerden çok etkilenmemesi. Dönüşümü yaparken, turizm sektöründen geçinen insanların rezervasyonlarının iptal edilmemesi gibi sosyal amaçları da güdüyoruz. Bunun için de yaylanın en önemli sorunu olan otopark sorunu üzerine yoğunlaştık. 1732 araçlık, yaklaşık 500 tanesi otobüs olmak üzere bir otopark yapıyoruz. Buradan gittiğiniz zaman, otopark olan alanda hiç kimse beton bir yapı ve beton bir manzara görmeyecek. Katlı otopark tamamen dağın içerisine yerleştirilecek. Otoparkta aracınızdan indiğinizde, çıktığınız terasta yaylanın güzelliğini yaşamaya başlıyorsunuz. Yine aynı noktada bulunan ve yaklaşık 100 yıllık bir geçmişi olan termal oteli de yıktık. Burada termal otel inşaatlarımız da başladı. 6 blok halinde oluşan inşaat ve konaklama tesisleri ile ilgili faaliyetler devam ediyor. Ayder´in üst tarafında bulunan Gelintülü Şelalesi´ni seyrettirecek cam teras inşaatı da devam ediyor. Ayder içerisinde şu anda son şeklini tam olarak vermediğimiz yolumuzu yaptık. İnşaatı devam eden havaalanımızla Ayder´i buluşturacak yolumuzu da yapıyoruz, güzergah çalışmaları tamamlanmak üzere" dedi.

'YENİ AYDER SİLÜETİNİ GÖRMEYE BAŞLAYACAĞIZ'

'Ayder´i olması gerektiği hale getirebileceğimiz kadar getireceğiz' diyen Vali Çeber, "Burada Ayderimiz, Trabzon'da Uzungöl'ümüz, Çağrankaya Yaylamız, Sırt Yaylamız, hemen hemen bir belde haline gelmişler. 40 yıl, 70 yıl vatandaşlarımız ne yazık ki biraz hoyratça kullanmış. Bunların hepsine örnek olacak bir yapı ve doğayı Ayder´de oluşturacağız. 2022 Şubat ayında yeni Ayder´i görmeyi hedefliyoruz. İnsanlar baktığı zaman `tamam yenisi böyle olacak´ diyecek, o silueti görmüş olacağız. Diğer taraftan kalan çalışmalar devam edecek" diye konuştu.

'AYDER ARAÇ TRAFİĞİNDEN ARINDIRILACAK'

Ayder´deki işletme yetkililerinden Gürkan Gülbahar, "Ayder´de uzun yıllardır otopark sorunu yaşanıyor. Araç trafiği her zaman sorundu. Kentsel dönüşüm çerçevesinde ilk olarak otoparkın yapılmasıyla yaşanan bu sorun çözüme kavuşacak. Ayder tamamen araç trafiğinden arındırılacak. Ziyaretçiler otoparktan konaklama yerlerine servislerle taşınacak. Yayaların rahatlıkla hareket edebileceği ferah bir alan oluşturulacak. Yapılacak dönüşümle beraber Ayder Yaylası cazibesini daha da arttıracaktır" dedi.

Vildan Yıldırım da, "Normal zamanlarda buralarda araçtan insanlar adım atamaz hale geliyor. Arabalarına park yeri bulamadığı için Ayder´de hiç gezmeden giden insanlar bile oluyordu. Büyük sıkıntılar yaşanıyordu. Otoparkla beraber Ayder´deki en büyük sorunlardan biri olan park yeri sorunu ortadan kalkmış olacak. Tabii buraya arabalar gelmediği zaman da çok güzel bir görüntü ortaya çıkacak" ifadesini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Rize / Çamlıhemşin Arzu ERBAŞDoğancan İLEK

2021-03-02 08:08:21



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