Çaykur Rizespor - Yukatel Kayserispor maçının ardından

Rukiye MEYVECİ/RİZE,(DHA)Spor Toto Süper Lig´in 14´üncü haftasında Çaykur Rizespor, sahasında konuk ettiği Yukatel Kayserispor´u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından her iki takımın teknik direktörü basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, maçtan minimum 1 puan alarak ayrılmayı düşündüklerini söyleyerek, "İlk 45 dakikada karşılıklı ataklar oldu ama birkaç tane son vuruşlarda veya dripling yapsak, rakibe oranla biraz daha net pozisyon bizde. İkinci yarının başı faul ve faulden sonra hakemin elektronik cihazının bozulması, 4-5 dakika dışarıda durması belki de bizi orada oyundan biraz düşürdü. Çünkü Selim vurduğu kafa vuruşunda kendini oldukça boşa çıkarmış, bu golde hatalı duruma düştük. Rakibi iyi kontrol edememişiz. Ondan sonra kontra atak pozisyonları verdik. Arka alanda özellikle sol kanadımızda Rizespor´un çıktığı ataklar etkili oldu. Genelde baktığında bizimde sağdan soldan gelen bazen isabetli bazense isabetsiz ortalarımız var. Genel bakış yaptığında daha çok beraberliğe yakın bir maçmış gibi gözüktü. Dolayısıyla Rizespor´a başarılar diliyorum" dedi.

HAMZA HAMZAOĞLU: "İÇ SAHA MAÇLARI BİZİM İÇİN ÖNEMLİ"

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, önemli bir galibiyet aldıklarını belirterek, "İç saha maçları bizim için çok çok önemli. Deplasmandan ekstra puanlar getirmeyi başarırız bundan sonraki süreçte. Çok önemli bir maça çıktık bugün. İyi bir takım Kayserispor oturmuş bir takım. Etkilide oynuyorlar ama bugün biz de iyi kapattık. Sonuca ulaştık. Her ne kadar ilk yarıda istediğimiz ve beklediğimiz şeyleri yapamamış olsak da, ikinci yarıda toparlamaya çalıştık, karşılığını aldık. İyi bir organizasyonla golü bulduk. Belki 1-2 gol daha bulabilirdik. Onlar da pozisyona girdiler, biz de iyi durduk. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Yolumuza devam ediyoruz. İç saha maçları tabii ki bu süreçte önemli" ifadelerini kullandı.

Hamza Hamzaoğlu, "Kolay değil bu stres ortamında bu durumdaki bir takımda oynayan birisi olarak hem de teknik direktörlük yapan birisi olarak bu tür durumlarda oyuncuların hangi psikolojide olduklarını çok iyi bilirim. Bu durumu bir aşsak çok daha iyi şeyler çıkacak karşımıza. Bu eşiği henüz aşamadık. Maç kazanmaya başladık. Bu artık bize güven getirdi. Kendi sahamızda oynadığımız maçlara daha farklı çıkıyoruz. Oyuncularımız da golle tanıştıklarında artık arka arkaya goller gelebilir. Bu da bizi şaşırtmasın çünkü o yetenek var oyuncularımız da. Bulunduğumuz pozisyon nedeniyle ama heyecandan ama üzerindeki baskıdan, stresten vuruşları net bir şekilde yapamıyorlar. İnşallah onları da yapacaklar. Selim´i tebrik ediyorum çok aşama kaydetti. Hem savunmadaki duruşu hem ofansif yönden bize katkısı çok çok iyi. Çalışıyor karşılığını da görüyor Selim´i de bütün oyuncularımı da tebrik ediyorum" dedi.

Kadroda yer almayan Bolasie ile ilgili soruya cevap veren Hamzaoğlu "Bolasie´nin kadro dışı olması aramızda bir konu. Şu an bahsetmeyeceğim. Daha sonra gerekli konuşmaları yaparız" diye konuştu.

