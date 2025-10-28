Robbie Williams üniversite kuruyor

Pop yıldızı Robbie Williams, albümünün çıkışını Taylor Swift'in albümüyle çakışmasın diye erteledikten sonra kariyerindeki bir sonraki adımı açıkladı.

Albümünü şubat ayına erteleyen İngiliz şarkıcı, başka kimsenin yapmadığını fark edince eğitim sektörüne gireceğini söyledi.

51 yaşındaki şarkıcı, bir 'Eğlence Üniversitesi' açmak istediğini söyledi. Bu üniversitenin detayları henüz netleşmedi, ancak şarkıcının hayali, genç sanatçılara eğitim verecek bir okul açmak.

The Sun Gazetesi'ne konuşan ünlü şarkıcı, ilhamının 'vodvil' (müzikli güldürü oyunu) yetiştirilme tarzı olduğunu söyledi. "Gençliğimin tamamını babamın kabare gösterisini izleyerek, sahnede ve dışında sergilediği tüm performansları seyrederek geçirdim" diyen Williams, "Ne kadar yetenekli ve çalışkan olduklarını, komik performansların ne kadar komik olduğunu ve vokalistlerin ne kadar harika olduğunu gördüm" ifadesini kullandı.