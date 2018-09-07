Ünlü çift, Theodora ve Charlton isimli iki çocuğundan sonra bu kez de Colette (Coco) isimli bir kız çocuğu sahibi oldu. Ayda Field, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma şu notu düştü:

"Aile her şekilde gelir ve biyolojik olarak bizim olan bu küçük hanım, sonsuza dek minnettar olacağımız inanılmaz bir anne tarafından taşınırdı. Hayatımızdaki bu güzel kıza sahip olduğumuz için bulutların üstündeyiz ve bunu mümkün kılan bir dünyada yaşadığımız için minnettarız. Teddy ve Charlie'de olduğu gibi, Coco'nun gizliliğine saygı duymanızı ve 5 kişilik yeni ekibimizle birlikte kocaman ailemizin sizlerle birlikte büyümesini rica ediyoruz! #TeamWilliams"

Field, fotoğrafı paylaştıktan sonra, "kocaman ailemiz" dediği hayranlarından dakikalar içinde binlerce tebrik mesajı aldı.

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