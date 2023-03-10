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Robert Blake hayatını kaybetti

70'li yıllara damgasını vuran ABD yapımı 'Baretta' dizisinin yıldızı Robert Blake 89 yaşında hayata veda etti

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  • Robert Blake hayatını kaybetti - Magazin haberleri

    1967 yapımı 'In Cold Blood' filmindeki ve 1970'lerin ABD televizyon dizisi 'Baretta'daki rolleriyle tanınan ABD'li aktör Robert Blake hayatını kaybetti.
  • Robert Blake hayatını kaybetti - Magazin haberleri

    Robert Blake'in kalbinde yaşadığı rahatsızlık sonucu 89 yaşında Los Angeles'taki evinde hayata veda ettiği belirtildi. Blake'in yeğeni Noreen Austin, ünlü oyuncunun uzun süreli kalp hastası olduğunu söyledi.
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    EŞİNİN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ YARGILANDI

    Türk izleyicisinin de yakından tanıdığı 'Baretta'nın ünlü aktörü Robert Blake'in eşi Bonny Lee Bakley, 2001'de esrarengiz bir şekilde başından vurularak öldürülmüştü.
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    Robert Blake, 6 aylık eşi Bonny Lee Bakley’i öldürttüğü iddiasıyla yargılanmıştı.
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    Mahkeme yargılama sonrasında Robert Blake’in eşi Bonny Lee Bakley’i öldürtmek için kiralık katil tutmaya çalışmak suçundan beraat etmesine karar vermişti.
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    Bonny Lee Bakley, Los Angeles'ta bir araba içinde ölü bulunmuştu.

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