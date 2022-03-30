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Roberto Mancini'den Türkiye yanıtı: Neden olmasın?

İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini, Konya'daki milli maçın ardından açıklamalar yaptı. Tecrübeli çalıştırıcı, bir gün Türkiye'de çalışıp çalışmayacağı sorusunu da yanıtladı

Roberto Mancini'den Türkiye yanıtı: Neden olmasın?

İtalya'nın, A Milli Takım'ı 3-2 mağlup ettiği karşılaşma sonrası Roberto Mancini açıklamalarda bulundu.

İtalyan teknik adam karşılaşmayı ve atmosferi değerlendirirken, "Gerçekten keyifli bir maç oldu. Misafirperverliğini için teşekkür ediyor. Coşkulu Türk seyirciler önünde oynamak bizim için mutluluktu" diye konuştu.

Türkiye'de bir yıl kaldığı ve yeniden Türkiye'de çalışıp çalışmayacağı sorulan başarılı Mancini, "Türkiye'yi seven bir insanım. Türkleri çok seviyorum. Türk arkadaşlarım var. Gelecek ne getirir bilmiyorum. Galatasaray'da çok güzel anılarım var. Bir gün yeniden Türkiye neden olmasın?" sözlerini kullandı.

İtalyan teknik direktörün adı son günlerde Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılıyor.

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