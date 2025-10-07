Habertürk
        Robin Williams'ın kızı: Babamın yapay zekâ videolarını göndermeyi bırakın

        2014'te hayatını kaybeden ünlü oyuncu Robin Williams'ın kızı Zelda Williams, babasının yapay zekâ videolarının üretilmesine isyan etti

        Giriş: 07.10.2025 - 12:09 Güncelleme: 07.10.2025 - 12:43
        İsyan etti
        Zelda Williams, 2014'te hayatını kaybeden babası Robin Williams'ın yapay zekâ videolarına karşı çıktı. Babasının izinden giderek oyuncu olan 36 yaşındaki Zelda Williams, sosyal medya üzerinden bir çağrı yaparak, insanlardan kendisine sahte klipler göndermeyi bırakmalarını rica etti.

        "Lütfen bana babamın yapay zekâ videolarını göndermeyi bırakın. Bunu görmek istediğime ya da anlayacağıma inanmayı bırakın, anlamıyorum ve anlamayacağım" diyen Zelda Williams; "Eğer beni trollemeye çalışıyorsanız, çok daha kötülerini gördüm. Engellerim ve yoluma devam ederim ama lütfen, biraz olsun nezaketiniz varsa, bunu ona ve bana, hatta herkese yapmayı bırakın, nokta. Bu aptalca, zaman ve enerji kaybı. İnanın bana, onun isteyeceği şey bu değil" ifadesini kullandı.

        Gerçek insanların, ona çok benzeyen bir şeyin içine sıkıştırılmasından duyduğu hayal kırıklığını dile getiren Zelda Williams; "Sanat yapmıyorsunuz, insan yaşamlarından, sanat ve müzik tarihinden iğrenç, aşırı işlenmiş sosisli sandviçler yapıyorsunuz ve sonra bunları başkalarının boğazından aşağı tıkıştırıp size küçük bir onay verip beğenmelerini umuyorsunuz. İğrenç" dedi.

        Zelda Williams, babasıyla ilgili yapay zekâ kullanımından duyduğu rahatsızlığı iki yıl önce de dile getirmiş; "Yıllar boyunca kaç kişinin babam gibi onay veremeyen oyuncuları yeniden yaratmak üzere bu yapay zeka modellerini eğitmek istediğine yıllardır tanık oluyorum. Bu oldukça ciddi bir durum" demişti.

        Robin Williams, 11 Ağustos 2014'te California'daki evinde ölü bulunmuştu. Usta oyuncunun, Parkinson teşhisi konduğu için intihar ettiği tahmin edilmişti.

