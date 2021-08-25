Meksika, uluslararası ödül sahibi 5 Afgan öğrenciyi ülkeye kabul etti 0:00 / 0:00

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Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard ve beraberindeki heyet, Afgan kadınları Meksiko'daki havalimanında karşıladı.

Bakan Ebrard, Afgan kadınlarla beraber düzenlediği basın toplantısında, sunulacak opsiyonlar arasından yapacakları seçime göre mülteci tatüsü vereceklerini belirterek, "Afganistan'da olanlardan çok uzak olabiliriz fakat insani nedenler, değerlerin korunması ve bugün biz Meksikalıları tanımlayan sebeplerdir. Meksika'da olmaları için onlara taahhüt verdik." ifadesini kullandı.

Twitter hesabından da fotoğraf paylaşan Ebrard, "Afganistan'dan ilk başvuruları almaya başladık, Meksika'ya hoş geldiniz." dedi.

— Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) August 25, 2021

İnsan Hakları Müsteşarı Martha Delgado da burada yaptığı konuşmada, ülkeye kabul edilen Afgan kadınların, uluslararası ödüllü tıbbi solunum cihazlarının üretimine katkı sunan, robotik ekibinin bir üyesi olduğunu söyledi.

— Relaciones Exteriores (@SRE_mx) August 25, 2021

Kadınların "insani vize" alabileceklerini vurgulayan Delgado, "Bu dayanışma geleneği doğrultusunda ve Meksika hükûmetinin feminist dış politikasına uygun olarak onları Meksika'ya getirmemizi sağlayacak güvenli bir geçiş olması için çeşitli diplomatik çalışmalar yürüttük." şeklinde konuştu.

İsmi açıklanmayan Afgan kadınlardan biri de basına yaptığı açıklamada, ülkelerinde Taliban'ın kontrolü ele geçirmesinin ardından Afganistan kadınlarının bir kez daha birçok zorlukla karşı karşıya kaldığına dikkati çekerek "Siz sadece hayatımızı değil, gerçekleştirmek istediğimiz hayallerimizi de kurtardınız. Allah'a şükrediyoruz." ifadelerini kullandı.