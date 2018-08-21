Rochdale - Barnsley maçı ne zaman?

İngiltere 1.Lig maçında Rochdale ile Barnsley, 21 Ağustos 2018 Salı günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 21:45. Maç öncesi Rochdale 4 puanla 14. sırada, Barnsley 7 puanla 3. sırada bulunuyor. Rochdale son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Barnsley, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 470 kodlu maçı oynayanlar; Rochdale galibiyet oranı 2.80, beraberlik oranı 2.90, Barnsley galibiyet oranı 2.00. Alt oranı 1.55, üst oranı 1.80. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Rochdale son hafta oynanan Morecambe maçında 0-1 kazandı.

Barnsley ise Rotherham United maçında 4-0 yenildi.

Rochdale, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Rochdale, kendi sahasında 1 gol attı, 4 gol yedi.

Barnsley, dış sahada 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Barnsley 2 kez gol sevinci yaşadı, 0 kez topu ağlarında gördü.

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