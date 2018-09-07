Roda - Nec Nijmegen maçı istatistikleri

Hollanda Eerste Divisie maçında Roda ile Nec Nijmegen, 08 Eylül 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 21:45. Roda 6 puana sahip olarak 9. sırada yer alırken Nec Nijmegen 7 puanda ve 4. sırada. Roda, son 5 maçında 0 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Nec Nijmegen, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 446 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Roda kazanırsa 2.50, beraberlik çıkarsa 3.30, Nec Nijmegen sahadan galip ayrılırsa 2.00 oranını elde edecekler. Alt 1.95, üst 1.45 veriyor. Karşılıklı gol var 1.30, karşılıklı gol yok 2.05 oranını kazandıracak.

Roda son haftadaki Utrecht müsabasında 0-0 berabere kaldı.

Nec Nijmegen ise Excelsior maçında 2-2 berabere kaldı.

Roda, evinde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 2 gol atıp 1 gol yedi.

Nec Nijmegen, dış sahada 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Nec Nijmegen 2 kez gol sevinci yaşadı, 1 kez topu ağlarında gördü.

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