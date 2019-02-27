Almanya'nın Bensheim kentinde, rögar kapağında sıkışan aşırı kilolu fare için kurtarma operasyonu gerçekleştirildi.

Yaklaşık 25 dakika süren kurtarma operasyonuna 8 kişilik itfaiye ve hayvan kurtarma ekiplerinin yanı sıra bir grup gönüllü de katıldı.

Guardian'ın haberine göre kışın vücudu yağlandığı ve baseni genişlediği için kapağın deliğine sıkıştığı belirtilen hayvan başarıyla kurtarıldı. Fare daha sonra yeniden kanalizasyona bırakıldı.

Hayvanı kurtaran isimlerden biri olan Michael Sehr, verdiği demeçte, "Birçok kişi tarafından nefret edilen fareler bile saygı görmeyi hak ediyor" dedi.

Adı açıklanmayan küçük bir kız çocuğunun pazar günü farenin yardım çığlıklarını duyarak Rhein Neckar adlı yerel hayvan kurtarma ekibini aradığı belirtildi.

Başarılı kurtarmanın ardından, iki çocuk hayvan kurtarma ekibine teşekkür etmek için fare resmi çizip ekibe hediye etti.