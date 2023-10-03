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        Haberler Gündem Çevre Kocaeli'de rögara kimyasal madde boşaltıldı iddiası! - Gündem haberleri

        'Yağmur suyu rögarına kimyasal madde boşaltıldı' iddiasına inceleme

        Kocaeli'de yağmur suyu rögarına kimyasal madde boşaltıldığı iddiası üzerine inceleme başlatıldı. Bölgede kötü koku yayılmasının ardından yapılan ihbarla gelen ekipler sudan numune aldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 14:13 Güncelleme: 03.10.2023 - 14:15
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        Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde yağmur suyu rögarına bir fabrika tarafından kimyasal madde boşaltıldığı iddiası ile ilgili inceleme başlatılıp, bölgeden numune alındı.

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        DHA'nın haberine göre olay, sabah saatlerinde Dilovası ilçesi Tavşancıl Sahili'ndeki Tavşancıl Amatör Balıkçılar Derneği mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre; bölgedeki bir fabrikadan yağmur suyu rögarına kimyasal madde boşaltıldı.

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        İzmit Körfezi'ne karışan kimyasal madde nedeniyle denizin rengi değişti, çok sayıda balık öldü, çevreye kötü koku yayıldı. İhbar sonrası bölgeye gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, inceleme yapıp, numune aldı.

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        "BALIKLAR SUYUN İÇİNDE TERS DÖNMÜŞ"

        Gebze-Dilovası Ekoloji ve Sağlık Derneği Başkanı İsmail Sami de duruma tepki göstererek, "Şu an ciddi bir şekilde kimyasal akmakta. Ciddi bir kokusu da var. Burada durmakta zorlanıyoruz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nden geldiler. Numuneler de aldılar. Geçen sefer de aynısını yapmışlardı. Balıklar suyun içerisinde ters dönmüş. Bir taraftan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Marmara'da dip çamuru temizliği yaparken, diğer taraftan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Marmara'yı temizlemeye çalışırken bu aymazlık nedir? Bu kimyasal, bu doğa katliamı nedir? Bir an önce bunun önünün kesilmesini istiyoruz. Bir an önce bu görüntülerin ortadan kalkmasını istiyoruz" dedi.

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        "BU, BİR İNSANLIK SUÇU"

        Rögarların kapatılması gerektiğini söyleyen Tavşancıl Amatör Balıkçılar Derneği Başkanı İhsan Köse, "Son 2 ayda 4 sefer limanımıza kimyasal atık atıldı. Bu, bir insanlık suçu. Yazıklar olsun. Böyle bir şey görülmemiştir. Rögar, başımıza dert oldu. Gerekirse bunun ağzını kapatacağız. Bütün yetkili arkadaşlar, herkes olayın bilincinde. Söylenecek bir şey yok. Bu, bir insanlık suçu" diye konuştu.

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