Rojin'in telefonu için bakanlar devrede

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve İspanya Adalet Bakanı Felix Bolanos Garcia İspanya'nın başkenti Madrid'de bir araya gelerek, Van'da 25 Eylül 2024 tarihinde kaybolduktan 19 gün sonra cesedi bulunan Rojin Kabaiş'in ölümüyle ilgili soruşturmaya ilişkin gelişmeleri ele aldı.

İHA'nın haberine göre Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Adalete Erişim 10. Küresel Yuvarlak Masa Toplantısı'na katılmak üzere bulunduğu İspanya'daki temaslarını sürdürüyor.

ROJİN'İN TELEFON ŞİFRESİ KIRILACAK

Bakan Tunç, İspanya Adalet Bakanı Felix Bolanos Garcia ile başkent Madrid'de bir araya geldi. Görüşmede bölgesel ve küresel gelişmelerin yanı sıra Van'da 25 Eylül 2024'te kaybolduktan 19 gün sonra cesedi bulunan Rojin Kabaiş'in ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmadaki iş birliği de alındı.

Bakan Tunç, Kabaiş'in cep telefonundaki dijital verilere erişim sağlanması amacıyla İspanyol makamlarıyla gerçekleştirilen adli iş birliğinin önemini vurguladı. Tunç, "Rojin kızımızın ölümüyle ilgili Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma titizlikle sürüyor. Ölüm sebebi henüz netleşmedi ancak cep telefonunun çözülmesi kritik öneme sahip. İspanyol makamlarının söz konusu talebin sonuçlandırılmasında sağlayacağı desteğin, hem adaletin tecellisine hem de ülkelerimiz arasındaki güven ve dostluğun pekişmesine önemli katkı sunacağına inanıyoruz" dedi.