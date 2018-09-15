Roma - Chievo karşılaşma önü

İtalya Serie A heyecanı devam ediyor. Roma, 16 Eylül 2018 Pazar günü Chievo takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 13:30. Roma 4 puana sahip olarak 9. sırada yer alırken Chievo 1 puanda ve 20. sırada. Ev sahibi Roma, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Chievo, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 137 kodlu maçı oynayanlar; Roma galibiyet oranı 1.10, beraberlik oranı 5.50, Chievo galibiyet oranı 10.00. Alt 2.30, üst 1.30 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.70, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.50.

Roma önceki hafta Sassuolo mücadelesinde 0-1 kazandı.

Chievo, Benevento karşılaşmaında 1-0 kazandı.

Roma, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Roma, kendi sahasında 3 gol attı, 3 gol yedi.

Chievo, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Chievo, deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 6 kez topu kendi kalesinde gördü.

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