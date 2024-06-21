Roma dönemine ait kaya mezarlar delik deşik edildi: "Köstebek yuvası gibi olmuş"

"MUHTEŞEM BİR KÜLTÜR DEĞERİ"

Çok sayıda kaya mezarı ve mağaralar bulunan kanyonda kayaçların jeolojik yapısının çok ilginç olduğunu anlatan Atasayar, "Binlerce yıl önce Romalılar döneminde yapılmış. 2018 yılında da aynı bölgede yürüyüşe gitmiştik. Bu seferki gidişimizde mağara ve kaya mezarları biraz daha inceleme fırsatımız oldu. Muhteşem bir yer ama korunması gerekiyor. Koruma altına alınarak, kontrollü bir şekilde turizme açılması gereken muhteşem bir kültür değeri. Maalesef giden birçok kişinin bıraktığı çöplerle orayı kirlettiğini gördük. Duvarlara kalp işareti ve yazı yazanlar olmuş. Kısmen zarar verilmiş. Neyse ki eserler çok ayak altında olmadığı için fazla zarar verilememiş" diye konuştu.