Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Roma dönemine ait! Yalova'da bulundu

        Roma dönemine ait! Yalova'da bulundu

        Yalova'nın Armutlu ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda Suriye'den kaçak yollarla yurda getirilen Roma dönemine ait taş mozaik tablo ele geçirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 19:41 Güncelleme: 02.01.2024 - 19:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Roma dönemine ait! Yalova'da bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yalova Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Armutlu'da bir ikamette tarihi eser olduğu duyumu üzerine İstihbarat Şube Müdürlüğü ile çalışma yürüttü.

        Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde M.M'ye ait iki adreste arama yapan ekipler, Suriye'den kaçak yolarla Türkiye'ye sokulduğunu değerlendirdiği, 88 santimetreye 75 santimetre ebadında Roma dönemine ait taş mozaik tablo ele geçirdi.

        Gözaltına alınan M.M. hakkında adli ve idari işlemlere başlandığı belirtildi.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        TFF'den Süper Kupa açıklaması!
        TFF'den Süper Kupa açıklaması!
        Netanyahu'nun halk desteğinde tarihi düşüş
        Netanyahu'nun halk desteğinde tarihi düşüş
        İstanbul'da ramatçı vurgunu iddiası!
        İstanbul'da ramatçı vurgunu iddiası!
        İETT otobüsü önce araca sonra duvara çarptı!
        İETT otobüsü önce araca sonra duvara çarptı!
        MİT'ten İsrail istihbaratına operasyon!
        MİT'ten İsrail istihbaratına operasyon!
        Yeni hocayı duyurdular!
        Yeni hocayı duyurdular!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ihracat rekorunu açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ihracat rekorunu açıkladı
        Kayıp olarak aranıyordu... Çekyatın içinde ölü bulundu!
        Kayıp olarak aranıyordu... Çekyatın içinde ölü bulundu!
        Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!
        Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!
        Lise öğrencileri 19 spor dalından birini seçebilecek
        Lise öğrencileri 19 spor dalından birini seçebilecek
        Tokyo'da 2 uçak pistte çarpıştı
        Tokyo'da 2 uçak pistte çarpıştı
        Japonya'da peş peşe depremler!
        Japonya'da peş peşe depremler!
        Türkiye'nin en popüler 100 yemeği
        Türkiye'nin en popüler 100 yemeği
        Fenerbahçe'de kadro netleşiyor
        Fenerbahçe'de kadro netleşiyor
        Borsa ve altın 2024'e nasıl başladı?
        Borsa ve altın 2024'e nasıl başladı?
        2023'ün en güzel yüzü belli oldu
        2023'ün en güzel yüzü belli oldu
        Beşiktaş'ta son dakika!
        Beşiktaş'ta son dakika!
        "Cezalar keşke daha caydırıcı olsa"
        "Cezalar keşke daha caydırıcı olsa"
        "Beklentimiz konut kredisi hamlesi"
        "Beklentimiz konut kredisi hamlesi"