İtalya'da Roma Lazio derbisi için geri sayım başladı. 100 yıllık ezeli rekabette yeni bir sayfa bu akşam açılacak. Hem puan hem de sıralamada neredeyse aynı durumda bulunan iki takımda da bu akşam tek hedef galibiyet. İşte, maçın başlama saati, yayıncısı ve muhtemel 11'leri ile ilgili bilgiler...