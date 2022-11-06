Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Roma Lazio derbisi saat kaçta, ne zaman ve hangi kanalda canlı?

İtalya Ligi Serie A'da haftanın en dikkat çeken maçlarından biri olan Roma Lazio derbisi için artık nefesler tutuldu. 13. hafta mücadelesine sahne olacak zorlu karşılaşma öncesi ezeli rakipler 1 puan farkla 4. ve 5. sırada yer alıyorlar. İşte, şimdiden gözlerin çevrildiği Roma Lazio maçı ile ilgili bilgiler...

ABONE OL
  • Roma Lazio maçı saat kaçta, ne zaman? Roma Lazio derbisi hangi kanalda canlı?

    İtalya'da Roma Lazio derbisi için geri sayım başladı. 100 yıllık ezeli rekabette yeni bir sayfa bu akşam açılacak. Hem puan hem de sıralamada neredeyse aynı durumda bulunan iki takımda da bu akşam tek hedef galibiyet. İşte, maçın başlama saati, yayıncısı ve muhtemel 11'leri ile ilgili bilgiler...
  • Roma Lazio maçı saat kaçta, ne zaman? Roma Lazio derbisi hangi kanalda canlı?

    ROMA LAZIO MAÇI NE ZAMAN?

    Roma Lazio maçı bu akşam saat 20:00'de başlayacak.
  • Roma Lazio maçı saat kaçta, ne zaman? Roma Lazio derbisi hangi kanalda canlı?

    ROMA LAZIO MAÇI HANGİ KANALDA?

    Roma Lazio derbisi S Sport'tan canlı yayınlanacak.
  • Roma Lazio maçı saat kaçta, ne zaman? Roma Lazio derbisi hangi kanalda canlı?

    ROMA MUHTEMEL 11

    Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Matic, Zalewski; Zaniolo, Pellegrini; Abraham
  • Roma Lazio maçı saat kaçta, ne zaman? Roma Lazio derbisi hangi kanalda canlı?

    LAZIO MUHTEMEL 11

    Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Vecino, Cataldi, Alberto; Pedro, Anderson, Zaccagni

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.