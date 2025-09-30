Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam 'Romalı kadın hayırsever Menodora'nın mezarı Antalya'da tespit edildi

        'Romalı kadın hayırsever Menodora'nın mezarı Antalya'da tespit edildi

        Antalya'daki Sillyon Antik Kenti'nde yapılan kazılarda, 'Roma döneminde kentteki birçok yapının inşasını finanse ettiği ve çocuklar için vakıf kurduğu' bilgisi çeşitli kaynaklarda geçen Menodora'nın mezarı belirlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 15:09 Güncelleme: 30.09.2025 - 15:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Hayırsever Menodora'nın mezarı Antalya'da bulundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalya'nın Serik ilçesindeki Sillyon Antik Kenti'nde Kültür ve Turizm Bakanlığının Geleceğe Miras Projesi kapsamındaki çalışmalar, Pamukkale Üniversitesinden Doç. Dr. Murat Taşkıran'ın başkanlığını yaptığı yaklaşık 50 kişilik ekiple sürdürülüyor.

        Kentin ana caddesinde yapılan çalışmalar sırasında, cadde kenarında yer alan ve özel bir alana konumlandırılmasıyla kazı ekibinin dikkatini çeken bir mezarın, milattan sonra 2. yüzyılda kentte yaşayan 'Romalı kadın hayırsever Menodora'ya ait olduğu anlaşıldı.

        Önceki yıllarda tespit edilen ve üzerinde Menodora'nın kent için yaptığı hayırlar hakkında bilgilerin yer aldığı yazıt da mezarın uygun bir yerine dikildi.

        REKLAM

        Roma dönemindeki kent ileri gelenlerinin mezar yapısı hakkında bilgi verecek mezarda çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor.

        Kazı Başkan Taşkıran, 2025 yılı kazılarında kentin girişinden akropolis olarak adlandırılan tepe noktasına kadar devam eden ana caddeye odaklandıklarını söyledi.

        Caddenin yaklaşık bir kilometrelik kısmının açıldığını kaydeden Taşkıran, ana caddede kentin önde gelenlerine ait olduğunu değerlendirdikleri bir grup mezarla karşılaştıklarını ve bir mezarın konumuyla dikkatlerini çektiğini ifade etti.

        Daha önce tespit edilen ve transkripsiyonu yapılan 26 satırlık bir yazıtın da burada gün yüzüne çıkarıldığını belirten Taşkıran, yazıtın Roma döneminde yaşayan, kente bağışlarda bulunan Menodora'ya ait olduğunu dile getirdi.

        YAZITTA BAĞIŞLARI VE İMAR FAALİYETLERİ ANLATILIYOR

        Yazıtta Menodora ve ailesinin kent için yaptığı bağışlar ve imar faaliyetlerinin bir özetinin yer aldığını anlatan Taşkıran, şöyle konuştu:

        "Daha önce transkripsiyonu yapılan yazıtı farklı tekniklerle değerlendirdiğimizde yeni detaylara da ulaştık. Menodora'nın mezarını genel itibarıyla tespit etmiş bulunmaktayız. Menodora'nın mezarının yakınında bulunan yazıt, yapılan çalışmalar sonucu uygun olan yerine dikildi. Bundan sonraki süreçte amaç, mezarda, etrafında çevre düzenlemesi yapmak ve alanın daha net görülmesini sağlamak. Ziyaretçilerin antik dönem mezar mimarisini, özellikle elitlerin mezarlarının nasıl olduğunu kafalarında canlandırabilmeleri için çalışmalarımız devam edecek."

        REKLAM

        Hayırseverliğin özellikle Roma döneminde çok önemli bir müessese olarak birçok kentte, güçlü isimlerle karşılarına çıktığını ve Menodora'nın da bunlardan biri olduğunu belirten Taşkıran, yapılan çalışmaların Menodora'nın antik Akdeniz'in en zengin ve hayırsever kadınlarından biri olduğunu gösterdiğini vurguladı.

        "BİR KENTİN BİR KADIN ELİYLE NASIL AYAĞA KALKABİLECEĞİNİN ÖRNEĞİ"

        Menodora'nın "bahtsız bir kaderi" olduğunun bilindiğini ifade eden Taşkıran, "Babası Megakles'i erken yaşta kaybediyor. Ardından kocası Apollonios, ondan bir süre sonra da oğlu hayatını kaybediyor. Acılı bir kadın aslında. Bu acılarını bir kenara bırakıp, ailesinden kalan serveti, gücü Sillyon için kullanıyor ve ömrünün kalanını Sillyon'un ihyası için harcıyor" dedi.

        Taşkıran, yazıt ve başka arkeolojik verilerden, Menadora'nın, günümüzde kent meclisi başkanlığı olarak da değerlendirilebilecek bir görevi ve gymnasiumun (spor okulu) yöneticiliği yaptığının ve çocuklar için vakıf kurduğunun bilindiğini ifade etti.

        Özellikle çocukların eğitimine önem veren hayırseverin, anıtsal yapı ve tapınak inşa ettirdiğinin de kayıtlarda yer aldığını bildiren Taşkıran, "Hamam ve stadionun (stadyum) da onun dönemi yapıları olduğunu biliyoruz. Bir kentin bir kadın eliyle nasıl ayağa kalkabileceğini Menodora örneğinde görebiliyoruz" diye konuştu.

        KENTİ İÇİN 300 BİN GÜMÜŞ PARA HARCAMIŞ

        Taşkıran, Menodora'nın bilinen hayırseverlik kavramından farklı bir karakter olarak karşılarına çıktığının altını çizerek, şunları kaydetti:

        "Birçok kentte örneğin Plancia Magna gibi hayırseverler olduğunu biliyoruz. Menodora'nın özelliği tamamen acılarını bir tarafa bırakıp, kendini vatanına adamış olması. Bütün servetini hayır için harcıyor. Bu da uzmanlar tarafından 300 bin denarius (gümüş para) olarak telaffuz edilir. Bu da Menodora'yı antik dönemin en çok para harcayan hayırseveri olarak nitelendirmemizi sağlıyor. Menodora, Sillyon gibi zor ve engebeli bir araziyi ilmek ilmek işleyerek düzenli bir Akdeniz kenti haline getiriyor. Başka bir ifadeyle hayırsever olmasının yanında iyi bir vizyoner ve kent planlamacısı."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Romalı kadın hayırsever Menodora
        #Antalya
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Asansörün 7.katta halatı koptu! Pelin'in kahreden ölümü!
        Asansörün 7.katta halatı koptu! Pelin'in kahreden ölümü!
        Netanyahu Gazze'de işgalin süreceğini savundu
        Netanyahu Gazze'de işgalin süreceğini savundu
        'Kamikaze' deniz aracı bulup limana getirdiler!
        'Kamikaze' deniz aracı bulup limana getirdiler!
        Elektrik akımına kapıldı trafik kazasında öldü!
        Elektrik akımına kapıldı trafik kazasında öldü!
        Maliye 'T' plakalı Ferrarilerin peşinde
        Maliye 'T' plakalı Ferrarilerin peşinde
        Antalya'daki rüşvet soruşturmasında 6'ncı dalga!
        Antalya'daki rüşvet soruşturmasında 6'ncı dalga!
        Binali Aslan'ın katilleri olan DEAŞ'lılarla ilgili detaylar!
        Binali Aslan'ın katilleri olan DEAŞ'lılarla ilgili detaylar!
        Schengen vizesinde gizli kriz: Kağıt israfı
        Schengen vizesinde gizli kriz: Kağıt israfı
        Feci kaza! 2'si şehit 3 can kaybı var!
        Feci kaza! 2'si şehit 3 can kaybı var!
        Sular çekildi, Hicaz Demir Yolu hattı gün yüzüne çıktı
        Sular çekildi, Hicaz Demir Yolu hattı gün yüzüne çıktı
        Güllü'nün korktuğu başına geldi
        Güllü'nün korktuğu başına geldi
        Mjällby'nin peri masalı!
        Mjällby'nin peri masalı!
        "Acı haberi iki doktor eşliğinde aldım"
        "Acı haberi iki doktor eşliğinde aldım"
        Motosikletle geldiler... İstanbul'da kanlı infaz!
        Motosikletle geldiler... İstanbul'da kanlı infaz!
        G.Saray Liverpool karşısında!
        G.Saray Liverpool karşısında!
        Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 90 bin TL'yi aştı
        Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 90 bin TL'yi aştı
        TÜİK işsizlik verilerini açıkladı
        TÜİK işsizlik verilerini açıkladı
        İngiltere'de süresiz oturum için açıklanan yeni kriterler neler?
        İngiltere'de süresiz oturum için açıklanan yeni kriterler neler?
        'TES, Türkiye'nin olmazsa olmazı'
        'TES, Türkiye'nin olmazsa olmazı'
        "Bu oyun derbiye yetmez"
        "Bu oyun derbiye yetmez"