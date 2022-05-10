Romanya Merkez Bankası'ndan faiz artırımı

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Dünya genelinde artan enflasyonla mücadele için merkez bankaları faiz artırmaya devam ediyor.

Bugün, Romanya Merkez Bankası(NBR), politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 3.75'e yükseltti. Piyasa beklentisi 50 baz puanlık artırım yapılması yönündeydi. NBR'den yapılan açıklamada enflasyonun 2023'ün ikinci yarısına kadar çift hanelerde kalmasının beklendiği belirtildi.

Romanya'da son açıklanan verilere göre mart ayında yıllık enflasyon yüzde 10.2'ye yükseldi. Şubat ayında enflasyon yüzde 8.5 olarak açıklanmıştı. Enflasyondaki artışta gıda ve enerji fiyatlarındaki tırmanış etkili oldu.

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Fed geçtiğimiz hafta artan enflasyonla mücadele için politika faizini 50 baz puan artırmıştı. Mart ayında ABD'de yıllık enflasyon yüzde 8.5 ile 40 yılın zirvesine yükseldi. Fed'in önümüzdeki toplantılarda da benzer oranda faiz artırımlarına devam etmesi bekleniyor.

Artan enflasyon sebebiyle Fed'in yanında İngiltere, Kanada, Hindistan, Avustralya merkez bankaları da artırıma gitti. Ürdün, Katar, Suudi Arabistan, Brezilya, Çekya ve Birleşik Arap Emirlikleri merkez bankaları da son toplantılarında artırım kararı aldı.