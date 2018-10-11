Der Spiegel, 2010 yılında Cristiano Ronaldo ile tecavüz şikayetçisi Katheryn Mayorga arasında imzalanan 325 bin Dolar'lık sus payı belgesini yayınlamış, bu para karşılığı 13 Temmuz 2009 gecesi yaşananlarla ilgili asla konuşmama taahhüdüne giren Mayorga'ya AIDS riski bulunmadığını göstermek için HIV testi sonuçları verildiği iddiasında bulunmuştu.

Geçtiğimiz senelerde eski sevgilisi Cristiano Ronaldo ile bir dönem sevgili olduğu Mario Balotelli'yi cinsel ilişki yönlerini kıyaslayarak "Balotelli yatakta Ronaldo'dan daha iyi" diyen ünlü model Raffaella Fico, şimdi de eski aşkına sahip çıktı. Fico, tecavüz iddiasıyla yargılanan Ronaldo için "Tecavüz edecek biri değil" dedi.

Fico, "Ronaldo ile aşk dolu 11 ay geçirdik. Kendisi benimleyken çok centilmen bir insandı. Evde bile çalışıyordu." şeklinde açıklamada bulundu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ