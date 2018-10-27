RoPS - Ilves düellosu

RoPS ve Ilves, 27 Ekim 2018 Cumartesi günü Finlandiya Veikkausliiga maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 15:00. RoPS 59 puana sahip olarak 2. sırada yer alırken Ilves 49 puanda ve 5. sırada. Ev sahibi RoPS, son 4 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Ilves, son 6 maçında 3 galibiyet, 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 268 kodlu maçı oynayanlar; RoPS galibiyet oranı 1.80, beraberlik oranı 3.00, Ilves galibiyet oranı 3.20. 2.5 gol altının oranı 1.50, 2.5 gol üstünün oranı 1.85. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

RoPS son hafta oynanan VPS maçında 1-2 kazandı.

Ilves ise Lahti karşılaşmasında 0-1 yenildi.

Kendi sahasında 9 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet alan RoPS, 19 gol attı ve 8 gol yedi.

Ilves, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 7 galibiyet, 1 beraberlik, 7 mağlubiyet elde etti. Ilves, deplasmanda 24 kez ağları sarsarken, 28 kez topu kendi kalesinde gördü.

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