RoPS - Inter Turku maçı istatistikleri

Finlandiya Veikkausliiga maçında RoPS ile Inter Turku, 26 Temmuz 2018 Perşembe günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 18:30. Maç öncesi RoPS 38 puanla 2. sırada, Inter Turku 23 puanla 8. sırada bulunuyor. RoPS, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Inter Turku, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 621. İddaa'da RoPS kazanır 1.85, berabere biter 2.80, Inter Turku kazanır 3.30 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.65, üst 1.70 veriyor. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

RoPS son haftadaki Hjk Helsinki müsabasında 2-3 kazandı.

Inter Turku, SJK Seinajoki karşılaşmaında 5-0 yenildi.

Kendi sahasında 7 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alan RoPS, 15 gol attı ve 4 gol yedi.

Inter Turku, dış sahada 4 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Inter Turku 15 kez gol sevinci yaşadı, 19 kez topu ağlarında gördü.

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