Ros Demir Is Not the One, ABD’de okurla buluşuyor

Romeo ve Juliet deyince belki de akla gelen son isimlerden biridir Rosaline… Ancak Romeo’nun Juliet’ten önceki aşkı olan Rosaline, genç yazar Leyla Brittan’ın gözünden bambaşka bir şekilde yeniden hayat buluyor.

2019 yılında Harvard Üniversitesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olan fakat onun öncesinde hep yazan genç ismin ilk kitabı Ros Demir Is Not the One, 1 Ekim itibariyle ABD’de okurlarıyla buluşacak.

Kitap ayrıca Türkiye’de Amazon alışveriş sitesinde de satışa sunulacak.

Annesi Türk, babası ise ABD’li olan 27 yaşındaki Brittan, ABD’de ‘genç yetişkin türü’nde kitabı yayımlanan ilk Türk-Amerikan yazarlardan biri olacağı ve ekim ayında ABD’de kitap turuna çıkacağı için çok heyecanlı.

REKLAM 19 Eylül Perşembe günü Robert Koleji’nde gerçekleşecek seminer için İstanbul’a gelen Brittan ile kitabı hakkında konuştuk… Ros Demir Is Not the One ilk kitabınız olacak. Süreç nasıl ilerledi? Yazmaya çocukken başladım. Hikâye anlatmayı seviyorum. Her zaman yazar olmak istediğimi biliyordum. Bu kitabın taslağını 2021 yazında, yaklaşık 3 yıl önce yazdım. Kitabı, üniversitede yazdığım bir hikâyeden ilham alarak kaleme aldım. Kitap, o hikâyenin konusuyla çok benzer ama tamamen de aynı değil. Hikâyede hep daha fazlası olduğunu ve kelimelerin yeterli gelmediğini düşünmüştüm. Bu yüzden genişleterek bir kitaba dönüştürmeye karar verdim.

"ROMEO'NUN ESKİ AŞKI ROSALINE İLHAM KAYNAĞIM" Kitaptaki karakter için ilham kaynağınız neydi? Önceden kaleme aldığım hikâyede Romeo’nun eski sevgilisi Rosaline’den esinlenmiştim. Rosaline sahnede hiç görünmeyen ve pek bilinmeyen bir karakter ama Romeo’nun Juliet’le tanışmadan önce delicesine aşık olduğu kız olarak sıkça bahsedilir aslında. Romeo, Juliet’le tanıştığında ise bir anda Rosaline’i unutup Juliet’i sevdiğini söyler. İşte hikâyem, bir kızın mükemmel erkeği bulduğunu düşündüğü ve o erkeğin tüm problemlerini çözeceğini sandığı bir adamla tanışması ve sonra adamın başka biriyle uzun süredir devam eden bir bağa sahip olduğunu fark etmesi üzerine kuruluydu. Kız, adamın bu diğer kişiyle ruh eşi olabileceğini öğrenmek istemiyordu.

REKLAM Kitapta da özellikle Rosaline karakterinden ilham aldım. Ama elbette hikâyeyi epey değiştirdim. Bu yüzden Romeo ve Juliet’in orijinal hikâyesini takip etmiyor. Ancak Romeo ve Juliet’teki karakterlerden esinlendim. Ros Demir karakterini nasıl tanımlarsınız? Ros aslında sorunlu biri. Biraz karmaşık bir karakter. Çok gürültülü, cesur, özgüvenli ve açık sözlü. İstediğini elde etmek için her zaman harekete geçiyor. Ancak bazen istediklerini yaparken gerçekten bencil olabiliyor. Romanın en önemli mesajlarından biri, Ros'un insan olmayı ve önceliklerini belirleyebilmesi, etrafındaki insanlara da değer verip sadece kendisini düşünmemeyi öğrenmesi üzerine.

Peki aşık olduğu karakter, Aydın? Ros, Aydın’ı görünce onun çok yakışıklı olduğunu düşünüyor. Ros, Aydın’ın tüm sorunlarının çözümü olacağını sanıyor. Lisedeki sosyal statüsüyle ilgili bazı güvensizlikleri var ve okula geri dönüp bu çocukla sevgili olmanın tüm sosyal problemlerini çözeceğini, onu popüler yapacağını ve baloda prenses seçilmesine yardımcı olacağını düşünüyor. Ancak işler planlandığı gibi gitmiyor… Ros Demir hem Türk hem de ABD’li… Tıpkı sizin gibi. Türk-Amerikan kimliğiniz kitabınıza nasıl yansıdı?

Evet Ros Demir yarı Türk, yarı ABD’li. Bir ebeveyni Türkiye’de doğmuş ve büyümüş, daha sonra Amerika Birleşik Devletleri’ne göç etmiş. Diğer ebeveyni ise Avrupa kökenli Amerikalı ve Amerika Birleşik Devletleri’nde doğup büyümüş, tıpkı benim gibi! Kendimle aynı kimliği paylaşan karakterler yazmak benim için önemli. Öte yandan farklı kimliklere sahip karakterler yazmak da öyle. Çünkü edebiyatın insanların birbirini anlamasına ve farklı geçmişlerden gelen insanların empati kurmasına yardımcı olan, çok önemli bir araç olduğunu düşünüyorum.

Kitabınızın yayımlanma süreci nasıl ilerledi? Kitabın taslağını ilk kez 2021 yazında yazdım. Sonra yazar arkadaşlarım o taslağı okuyup bana geri bildirim verdi. Kitabımı gözden geçirmeme yardımcı olan harika ve yakın bir yazar arkadaş grubum olduğu için şanslıyım. Ardından ABD’deki ajanslara mail attım ve harika menajerim Alex ile anlaştım. Alex, kitabımı yayınevim olan Holiday House’a ve harika editörüm Sally Morgridge’e sattı. "GENÇLER İÇİN YAZMANIN GÜZEL VE GÜÇLÜ BİR YANI VAR" Genç yetişkin türünü tercih etmenizin belirli bir nedeni var mı?

Aslında hem genç yetişkin hem de yetişkin kurgu yazıyorum. Geçen yıl Wyoming Üniversitesi’nde Yaratıcı Yazarlık yüksek lisans programında eğitim alırken özellikle edebi kurgu yazıyordum. Ama genç yetişkin kategorisinde yazmamın nedeni, o türde kitaplar okuduğum dönemle ilgili… Ergenlik yıllarım boyunca, iyi bir insan olmayı anlayabilmek için kitaplara başvuruyordum. O dönemde okuduğum kitaplar, izlediğim filmler ve medya beni şekillendirdi ve bugünkü halime gelmemde bana yardımcı oldu. Bu yüzden, gençler için yazmanın gerçekten güzel ve güçlü bir yanı olduğunu düşünüyorum.

ABD’de genç yetişkin kategorisinde kitabı yayımlanan ilk Türk-Amerikan yazarlardan biri olacaksınız... Gerçekten hayran olduğum harika Türk-Amerikalı yazarlar var, Mina Seçkin gibi... Kitaplarını çok seviyorum ve onların kitaplarından gerçekten ilham alıyorum. Çoğu yazar edebi yetişkin türü yazıyor. Fakat Türk-Amerikalı ana karakterlere sahip, doğrudan genç yetişkin kitleye yönelik yazan çok fazla yazar pek bilmiyorum. Gençken, benim gibi aile geçmişine sahip karakterlerin olduğu kitaplar aradığımı hatırlıyorum. Ya da benimkine benzer deneyimler yaşamış karakterler... Ama bulamadım. Bu, benim benim için çok önemliydi. O yüzden umarım bu kitabı okuyan gençler kitapta kendilerinden bir şeyler bulur.

REKLAM Robert Koleji’nde Yaratıcı Yazarlık dersi vereceksiniz. Peki genç yazarlara tavsiyeleriniz neler? En büyük tavsiyem, çok fazla yazmak… Her yazar belli dönemlerde tıkanmalar yaşayabilir. Herkes yazdıklarının kötü olduğunu ya da iyi bir fikre sahip olmadığını düşünerek üzülebilir. Bu, yazmak isteyen, harika fikirlere sahip olan ama cesaret edemeyen kişilerde en çok gördüğüm şey. 'Yeterince iyi değil' deyip geri adım atabiliyorlar fakat gerçek şu ki, içinize sinmeyen yazılar yazmalısınız ki iyi şeyler çıkabilsin. Bu yüzden yazmalı ve sürekli pratik yapmalısınız. Eğer seviyorsanız, yazmaya devam etmelisiniz.