Evde İnternet Nasıl Güçlü Hale Getirilir?

Router Nedir ve Nasıl En Verimli Kullanılır?

En basit tanımıyla router, internet bağlantısını alıp evinizdeki tüm cihazlara (telefon, tablet, bilgisayar, akıllı TV) dağıtan yönetici birimdir. Genellikle servis sağlayıcıların verdiği standart modemler, geniş evlerde veya çok duvarlı yapılarda yetersiz kalabilir. İşte bu noktada mesh wifi sistemleri devreye girer. Mesh teknolojisi, evin farklı noktalarına yerleştirilen birimlerin tek bir ağ gibi çalışarak ölü noktaları yok etmesini sağlar.

İnternetinizi verimli kullanmak için router'ınızı evinizin merkezine, mümkünse görünür bir yere koymalısınız. Ancak çoğu router kaba tasarımı ve kablo kalabalığı nedeniyle koltuk arkalarına veya dolap içlerine saklanır. Huawei, bu alışkanlığı Mesh X3 Pro ile tamamen değiştiriyor.

Tasarımda Bir Milat: Saklanmayan, Sergilenen Teknoloji

HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro’nun en çarpıcı özelliği, doğadan ilham alan estetiği. Karla kaplı dağların dinginliğinden esinlenilerek tasarlanan cihaz, 500’den fazla zarif kıvrımıyla modern bir sanat eserini andırıyor. Tasarımın zirve noktası ise "Karlı Altın Zirve" adı verilen aydınlatma efektleri.

Bu cihaz sadece bir internet dağıtıcısı değil, aynı zamanda atmosferik bir ışık kaynağı. Şehrinizin gün doğumu ve gün batımı saatlerine, hatta hava durumuna göre renk sıcaklığını otomatik olarak ayarlıyor. Cihazın üst yüzeyindeki dokunmatik panel sayesinde tek bir dokunuşla ışığı açabilir, çift dokunuşla gün doğumu simülasyonunu başlatabilirsiniz. Sektörde bir ilk olan şeffaf metal-mesh anten yapısı ise performans ile zarafetin nasıl iç içe geçebileceğinin kanıtı. Artık router’ınızı saklamanıza gerek yok; o evin en şık "statement piece" parçası olmaya aday.