RTÜK Başkanı'ndan yayıncılara uyarı Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, "İnanca, kimliğe ve kültürel değerlere saygı duymayan hiçbir yayın meşru kabul edilemez. Bu milletin sabrını sınayan her yayıncı ve her söz sahibine gerekli idari yaptırımlar en sert şekilde uygulanmıştır ve uygulanacaktır" açıklamasını yaptı. Şahin "Buradan yayıncılarımızı uyarıyoruz: RTÜK olarak bu yayınları sadece izlemekle kalmıyor, her birini titizlikle inceliyoruz. Kimsenin bu ülkenin inancına ve değerlerine hakaret etmesine izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı

Demirören Haber Ajansı Giriş: 01.07.2025 - 22:24 Güncelleme: 01.07.2025 - 22:24 facebook

twitter-x

bluesky

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL