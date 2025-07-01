Eşini öldürdü: Gözüm döndü, takdir mahkemenizin

Ankara'nın Çankaya ilçesi Orta İmrahor Mahallesi'ndeki İmrahor Caddesi'nde meydana gelen olayda taksi şoförü Emrah Ala, boşanma aşamasındaki eşi Mine Nur Ala ile takside tartışmaya başladı. Emrah Ala, aracı durdurup yanında bulunan bıçakla eşi Mine Nur Ala'yı boğazından bıçaklayarak, öldürdü.

CEZADA İNDİRİM YAPILMADI

Tutuklanan Emrah Ala, Ankara 15'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Duruşmada Mine Nur Ala'nın ailesi ve taraf avukatları da yer aldı. Mine Nur Ala’nın ailesinin avukatı Çisel Demirkan, “Olayın oluş şekli, tanık beyanlarını düşününce sanığın mevcut durumdan keyif aldığı ortada. Bu yüzden ‘eşe karşı canavarca hisle öldürme’ suçundan cezalandırılmasını istiyoruz. Sanık her aşamada farklı ifadeler verdi. Bazen ‘eşim aldatıyordu’ bazen de ‘akıl sağlığım yerimde değil’ dedi. Sanığın bu savunmaları cezada indirim almak içindir" dedi.

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"GÖZÜM DÖNDÜ, TAKDİR MAHKEMENİZİN"

Son sözü sorulan sanık Emrah Ala, "Mine kendi isteği ile arabama bindi. Yanında getirdiği bıçağı bir anda bana doğrulttu ve ‘Hayatımda başka biri var, yeni bir sayfa açmak istiyorum. Sen de erkek misin?’ diyerek yüzüme tükürdü. Benim de o zaman psikolojim kötüydü. Gözüm döndü. Takdir mahkemenizin” diye konuştu